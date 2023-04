Federico Fashion Style torna a sorridere nella foto con i suoi genitori

Gossip TV

Federico Fashion Style si è mostrato sui social sorridente dopo diverso tempo e in compagnia dei genitori. Vediamolo insieme!

Negli ultimi mesi, la complicata separazione tra Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, e la compagna Letizia Porcu è stata tra le più chiacchierate del mondo del gossip. Non sono mancate frecciatine da parte di entrambe le parti, ma sembra che finalmente il parrucchiere dei vip abbia ritrovato il sorriso.

Federico Fashion Style, nella nuova foto su Instagram si mostra sereno insieme ai genitori

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono separati già da diversi mesi, ma fino a poche settimane fa non mancavano le frecciatine da parte dell'hair stylist che accusava l'ex compagna e madre di sua figlia Sophie di non essersi comportata in maniera corretta. In più di un'occaisone, inoltre, Federico Lauri aveva dovuto difendersi dall'accusa di mentire e aveva minacciato un passaggio in tribunale se tutto non si fosse placato.

L'hair stylist ha voluto, inoltre, ufficializzare il suo coming out a Verissimo, in una lunga intervista, spiegando che il suo desiderio era quello di dire personalmente la verità e non lasciare che fossero terzi a rivelare al mondo la sua storia e che questo coming out era anche per la piccola Sophie, perché potesse proteggerla da maldicenze e menzogne. Non sono stati mesi sereni per Federico Lauri, tanto che nelle ultime foto della vacanza in Egitto, il parrucchiere dei vip si era mostrato visibilmente dimagrito e aveva fatto preoccupare i fan.

Tuttavia, nella giornata di ieri, martedì 18 aprile, ha pubblicato un nuovo scatto che lo ritrae sorridente con i suoi genitori. A corredo della foto le seguenti parole:

"Era tanto che non sorridevo più. Ho ricominciato a farlo, ma stavolta solo con le persone che non ti tradiranno mai, che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma&Papà!"