Federico Fashion Style, le foto sui social preoccupano i fan: "Sei troppo magro!"

L'hairstylist dei vip, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, continua a far preoccupare i fan. Vediamo insieme cosa è successo.

Federico Fahsion Style sta attraversando sicuramente un periodo non facile: la separazione dalla compagna e madre della figlia, Letizia Porcu ha messo a dura prova la sua serenità ed è da molti mesi che sui social appare visibilmente dimagrito.

Federico Fashion Style, le foto preoccupano i fan!

A ottobre 2022, nello studio di Verissimo, Federico Lauri ha confessato di essere in procinto di separarsi dalla Porcu, ma che era venuto a conoscenza di questa decisione tramite i social, vedendo un post dell'ex compagna. Da allora, tra i due era iniziata una battaglia a colpi di frecciatine e minacce social, alimentata anche da terze persone, che avevano diffuso diverse voci sui presunti tradimenti del parrucchiere dei vip e altre malignità del genere.

Sempre a Verissimo, Federico Fashion Style aveva fatto pubblicamente coming out, rivelando che preferiva che fosse lui a dire la sua verità, piuttosto che aspettare che altri parlassero e lo calunniassero. Mentre l'ex compagna compariva sui social con una nuova fiamma, un produttore musicale molto noto, Federico Lauri dichiarava che da questo momento in poi si sarebbe concentrato solo su sua figlia, la piccola Sophie, e sulla sua felicità.

Ma, sicuramente, lo stress e le preoccupazioni di questi giorni hanno inciso molto su di lui: già nelle foto durante una vacanza a Sharm el Sheikh hanno fatto preoccupare i fan, che lo vedevano eccessivamente magro. E gli stessi fan hanno commentato l'ultimo scatto postato dal parrucchiere dei vip dove è ritratto mentre ha in mano due cannoli, essendo in viaggio per lavoro a Siracusa. I commenti sotto il post sono tutti dello stesso tenore: "Stai mangiando?" "Ma non è che fai finta?!" "Sei troppo magro". Nonostante lui stesso abbia dichiarato che sta ritrovando la sua serenità personale, la strada sembra essere ancora molto lunga.