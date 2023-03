Federico Fashion Style: le foto in Egitto fanno discutere. Per quale motivo?

Gossip TV

Federico Fashion Style, l'artista dei vip, si è mostrato in alcune storie su Instagram durante una vacanza in Egitto, ma l'aspetto del parrucchiere è stato molto criticato. Ecco perché.

Federico Fashion Style è stato al centro del gossip nei mesi scorsi a causa della brusca rottura con la compagna Letizia Porcu, una vicenda davvero complessa che ha portato i due a litigare e lanciarsi frecciatine, fino alla separazione. Anche dopo, tuttavia, non sono migliorate le cose per l'hairstylist delle star che si è mostrato sui social, visibilmente dimagrito, attirando molti dubbi sul suo stato di salute.

Federico Fashion Style, le foto in costume in Egitto generano chiacchiere

Il parrucchiere delle star si è mostrato su Instagram, durante una vacanza in Egitto, ma il suo aspetto completamente stravolto rispetto all'ultima apparizione a Verissimo, dove ha ufficializzato il suo coming out, hanno fatto preoccupare i fan. In molti gli hanno chiesto se stesse bene e neppure le storie in cui Federico Lauri si mostrava mentre mangiava hanno rassicurato i fan. L'eccessiva magrezza ha provocato molte domande, ma anche molte critiche.

Come sempre, infatti, gli haters sono in agguato e appena hanno visto le foto dell'hairstylist a Sharm El Sheik hanno deciso di attaccare l'artista dei vip con commenti molto poco garbati: così Federico Fashion Style è stato vittima di bodyshaming e degli insulti più beceri, al punto che anche gli stessi fan del parrucchiere dei vip sono intervenuti chiedendo maggior rispetto verso il loro beniamino. Un utente infatti ha commentato:

"Ma perché commentate il corpo di una persona? Non sapete che storia c'è dietro!"