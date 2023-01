Federico Fashion Style, frecciatina velenosa contro l'ex moglie Letizia Porcu

Gossip TV

Continuano le frecciatine da parte del parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style, nei confronti dell'ex moglie Letizia Porcu. Ecco cosa ha detto.

Non si placano le frecciatine da parte di Federico Fashion Style verso l'ex moglie Letizia Porcu. La donna, infatti, è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il dj Vincent Arena, scatenando commenti di tutti i tipi.

Federico Fashion Style: "Chiusa una porta, si apre un portone"

La notizia della nuova relazione di Letizia Porcu era stata già anticipata da un gossip di Deianira Marzano, per poi essere confermato dalla diretta interessata con un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram. Federico Fashion Style non si era trattenuto dal commentare la notizia, ma ora ha deciso di "sbottonarsi" di più e rivelare altri dettagli.

I fan gli si sono stretti intorno e lo hanno riempito di affetto e sostegno e lui li ha debitamente ringraziati e ha confermato che presto svelerà la sua versione dei fatti. Ha menzionato anche la figlia Sophie, dichiarando: "Lei è la mia unica ragione di vita e nessuno potrà dividermi da lei".

Poi, parlando dell'ex moglie, in risposta a una domanda di un fan su come si sentisse in seguito alla notizia, Federico Lauri ha esclamato:

"Ragazzi, ma non è mica morto qualcuno! Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall'altra probabilmente..."

L'hair stylist ha poi commentato ancora, mettendo come sottofondo la canzone di Mahmood Soldi, con un chiaro riferimento al fatto che per lui Letizia Porcu aveva mantenuto la facciata della loro relazione soltanto per quelli. Questo conferma l'ipotesi che in parte lui stesso aveva già dichiarato come vera che la coppia era già in crisi da tre anni e avevano accettato di restare insieme per il bene della figlia.