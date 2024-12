Federica Pellegrini commenta il secondo posto a Ballando con le Stelle, la stoccata alla giuria: "Non è stato carino per me"

Gossip TV

Federica Pellegrini ha conquistato il secondo posto a Ballando con le Stelle e a distanza di qualche giorno dalla Finale del dancing show ha lanciato una stoccata alla giuria del programma. Ecco cosa ha dichiarato!

Sabato 21 dicembre è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle: a trionfare nel dancing show di Rai1 sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca si è posizionata al secondo posto. A distanza di qualche giorno dalla finale della trasmissione condotta da Milly Carlucci, l'ex campionessa di nuoto ha lanciato una stoccata alla giuria e ha commentato la sua medaglia d'argento.

Federica Pellegrini commenta il secondo posto a Ballando con le Stelle

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle è stato tutt'altro che semplice, eppure, la Divina si è piazzata al secondo posto, salendo sul podio con il maestro di ballo Pasquale La Rocca. A distanza di qualche giorno dalla finale del dancing show, Federica Pellegrini ha commentato la sua medaglia d'argento, conquistata dopo aver cambiato ben tre maestri di ballo. Il suo percorso a Ballando con le Stelle, infatti, è iniziato con Angelo Madonia, ma a tre settimane dalla finale, il ballerino professionista è stato allontanato dalla trasmissione, a causa del suo comportamento ostile e per discussioni con la produzione del dancing show.

A sostituirlo è intervenuto prima Samuel Peron, ma il maestro ha dovuto cedere il posto a Pasquale La Rocca a causa di un infortunio. La scelta di La Rocca si è rivelata vincente per Federica Pellegrini, perché con il maestro di ballo è riuscita in pochissime settimane a mostrare le sue eccellenti capacità di ballerina, al punto che secondo alcuni giurati avrebbe potuto ottenere facilmente la vittoria.

Il suo secondo posto non ha sorpreso molto i suoi ammiratori, sebbene Federica Pellegrini si scontrasse con un'altra fuoriclasse del ballo, Federica Nargi. Quest'ultima si è classificata al terzo posto, dopo lo 0 assegnatole da Selvaggia Lucarelli. La giurata ha rivelato sui social che dietro questo inspiegabile voto si celava in realtà una motivazione ben precisa: "Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita" ha spiegato Lucarelli in una storia Instagram "arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballere Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, perché avevano ballato insieme per pochissimi". La giurata ha commentato che questa scelta è dipesa anche dalle penalizzazioni a cui, suo malgrado, è andata incontro Federica Pellegrini e che il suo voto finale era andato comunque a Bianca Guaccero.

Queste parole hanno scatenato una risposta piccata di Federica Pellegrini che sui social ha commentato così il suo secondo posto:

"Da un lato è giusto che sia così, dall’altro il fatto di ribadirlo una seconda volta onestamente un po’ mi ha fatto rimaner male. Ma perché Ballando è sempre funzionato così. C’è il televoto, il pubblico è il giudice supremo. Su quella cosa lì alzo le mani. Sicuramente riconosco che Federica poteva essere tecnicamente più forte di me, però io ho visto tante cose in questo percorso, peggio di altre, salvarsi per il televoto. Non mi sento di colpevolizzarmi per questa cosa, perché è sempre funzionata così. Mi ha sorpreso più che altro il fatto di ribadirlo una seconda volta. L’ho trovato poco carino nei miei confronti"

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini lancia una stoccata alla giuria del dancing show

Federica Pellegrini ha così lanciato una stoccata alla giuria di Ballando con le Stelle, rimarcando che anche se era vero che Federica Nargi poteva essere molto più preparata di lei, non era stato molto cortese da parte dei giurati continuare a rimarcare di come Federica Nargi avesse meritato il secondo posto. Sulla vittoria di Bianca Guaccero ha ammesso che non ha mai pensato di avere molte chance, ma che desiderava dare il massimo e che per lei e Pasquale La Rocca si è trattato di una sfida molto divertente: "Ci siamo detti 'va beh, giochiamoci tutto, divertiamoci".

Sui maestri di ballo che l'hanno seguita dopo l'addio di Angelo Madonia ha rivelato che con Psquale La Rocca si è trovata molto bene e ha definito il maestro un super professionista, mentre anche di Samuel Peron ha dichiarato "mi ero trovata molto bene, poi è successo quello che è successo". La Divina ha commentato anche l'atmosfera che c'era tra le varie coppie è stata molto distesa e rilassata.

"Tutti spronavano tutti, nei momenti più difficili, anche miei, ci sono stati sia talent sia ballerini che mi hanno aiutato molto" ha poi concluso l'ex campionessa.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle