Federica Panicucci riceve una batosta: il suo programma cancellato da Mediaset?

Back to School rischia di slittare. Il nuovo programma di Federica Panicucci in forse su Mediaset.

Dopo l’addio di Nicola Savino a Mediaset, il Biscione ha deciso di dare l’opportunità a Federica Panicucci di condurre il divertente format Back to School. Sembra, tuttavia, che il programma slitterà di diversi mesi con grande dispiacere della biondissima presentatrice.

Back to School rischia di saltare?

La messa in onda della nuova edizione di Back to School era prevista, secondo palinsesti, per la fine di gennaio con Federica Panicucci al timone del format su Italia 1, dopo l’addio di Nicola Savino che ha lasciato Mediaset per Tv8. La presentatrice, al settimo cielo per questa nuova opportunità professionale, avrà il compito di intrattenere al meglio i telespettatori con questo programma leggero e divertente, che è piaciuto molto al pubblico nella versione presentata da Savino. Back to school, tuttavia, non tornerà a gennaio come previsto ma sembra che sia destinato a slittare di parecchi mesi.

“La messa in onda inizialmente prevista a gennaio (anche se mai ufficializzata da Mediaset) subirà uno slittamento. La trasmissione arriverà in prime time su Italia1 a marzo 2023 […] Sono già state effettuate una parte di registrazioni dello show prodotto dalla Blu Yazmine di Ilaria Dallatana”.

L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, parla di un netto ritardo per il programma della Panicucci, che comunque vedrà la luce anche se non quanto prima. Nel frattempo, la conduttrice si sta preparando per l’evento di Capodanno, e il Concerto per la Pace in onda il primo gennaio 2023 con tantissimi ospiti, tra cui l’eliminato dal Grande Fratello Vip Riccardo Fogli.