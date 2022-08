Federica Panicucci, momenti di paura per la presentatrice: ''Tromba d’aria, siamo scappati''

Gossip TV

In vacanza a Forte dei Marmi, Federica Panicucci è testimone di una violenta tromba d’aria.

In attesa di tornare al timone di Mattino 5, Federica Panicucci e la sua bellissima famiglia sono in vacanza a Forte dei Marmi, per rilassarsi e godersi le ultime giornate estive. Peccato che in spiaggia, la presentatrice sia stata testimone di una vera e propria tromba d’aria, che l’ha costretta a fuggire in fretta.

Federica Panicucci, forte spavento in vacanza!

Brutta disavventura per Federica Panicucci a Forte dei Marmi. La presentatrice di Mattino 5, pronta a tornare al timone del programma su Canale 5 a settembre e a lanciarsi nella nuova avventura a Back to School, prendendo il posto di Nicola Savino che è passato a Tv8. Nel frattempo, Panicucci si concede qualche giorno al mare con la sua bellissima e affiatata famiglia, mostrandosi in bikini succinti ma ami volgari, sorridente e raggiante con la pelle baciata dal sole.

Purtroppo, a causa dei fenomeni meteorologici che stanno colpendo tutta l’Italia negli ultimi giorni, allarmando non poco le autorità per la violenza degli episodi con cui si verificano, la pausa relax di Federica è stata interrotta dal sopraggiungere di una tromba d’aria decisamente minacciosa. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”.

Questo il racconto di Federica poche ore dopo aver testimoniato con foto e video cosa stava accadendo a Forte dei Marmi. La presentatrice, sana e salva, ha raccontato quanto accaduto poco prima di recarsi a cena, mostrandosi dispiaciuta ma sollevata per essere scappata in tempo dalla spiaggia