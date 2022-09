Federica Panicucci e quel gesto per Barbara d’Urso: ecco cosa è successo

Gossip TV

Conclusa la prima puntata di Mattino 5, Federica Panicucci fa un gesto bellissimo per Barbara d’Urso.

Federica Panicucci e Barbara d’Urso sono state a lungo al centro dei pettegolezzi, a causa di una presunta rivalità nata dietro le quinte degli studi Mediaset. Per mettere a tacere le chiacchiere, al termine della prima puntata di Mattino 5, la Panicucci ha fatto un gesto importante per la collega.

Federica Panicucci lo fa per Barbara d’Urso a Mattino 5

Sono anni ormai che si vocifera che, dietro le quinte degli studi televisivi di Colgono Monzese, Federica Panicucci e Barbara d’Urso proprio non possano sopportarsi. Tra le due conduttrici è successo qualcosa di eclatante che dato vita ad una faida? In realtà, poco prima dello scoppio della pandemia, Barbara e Federica si sono prestate per una doppia intervista a Verissimo e hanno chiarito che tra loro non c’è mai stata alcuna divergenza, come invece insinuato dalle malelingue, mostrandosi molto amichevoli e complici nello studio di Silvia Toffanin.

Ieri, lunedì 5 settembre 2022, su Canale 5 ha debuttato la nuova edizione di Mattino 5 e Federica si è mostrata al settimo cielo per il suo ritorno in tv, che in questa stagione raddoppia grazie al suo impegno in autunno con Back to School. La presentatrice ha voluto rinnovare la solidarietà per la collega d’Urso, anche lei di ritorno con Pomeriggio 5 quello stesso giorno, concludendo la prima puntata con un augurio speciale a Barbara.

Da parte della partenopea nessuna menzione speciale ma sembra che, tutto sommato, Federica e Barbara vadano d’amore e d’accordo, o che comunque siano decise a non alimentare le polemiche che le hanno circondate per lungo tempo. Grande l’entusiasmo della d’Urso che festeggia quest’anno un grande traguardo ovvero 14 al timone di Pomeriggio 5. La presentatrice, che ha fatto una richiesta assurda a Mediaset, ha postato su Instagram la primissima foto scattata in studio, con capelli corti e scurissimi, e sono fioccati tanti like da parte di chi segue il programma da sempre.