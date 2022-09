Barbara d’Urso fa una richiesta incredibile a Mediaset: c’entra Pomeriggio 5

Gossip TV

Sembra che Barbara d’Urso voglia assicurarsi buoni ascolti per Pomeriggio 5 e non teme di fare una richiesta specifica a Mediaset per questo.

Pomeriggio 5 si prepara a debuttare il prossimo 5 settembre 2022 su Canale 5 ma come farà Barbara d’Urso ad assicurarsi un elevato numero di share vista la competizione con Matano? Ecco la richiesta della presentatrice partenopea a Mediaset.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede a Mediaset un cambio

Barbara d’Urso si è ricaricata grazie ad una lunga vacanza di relax a Capalbio, nella bellissima villa che ha condiviso con alcuni dei suoi più cari amici. Ora, la presentatrice partenopea è pronta a tornare su Canale 5 con Pomeriggio 5, e anche quest’anno si troverà a competere con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che è sempre più popolare tra gli spettatori. Ma, almeno secondo le indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, Barbara avrebbe un asso nella manica per assicurarsi la vittoria nella gara di share, e avrebbe convinto Mediaset a darle corda con dati inoppugnabili.

Non è un segreto che Pomeriggio 5 vada in onda, dal lunedì al venerdì, subito dopo la fascia di programmazione occupata dalle soap di Mediaset, che sono Una Vita (ancora per poco dato che si avvicina al finale della soap), Terra Amara e la soap spagnola Un altro domani. Ora, la serie tv con Carmen e la nipote non sta facendo particolarmente impazzire il pubblico di Canale 5, che invece è innamorato della soap turca che parla dell’amore impossibile tra Zuleyha e Yilmaz.

Per questo motivo, stando ai gossip, Barbara avrebbe chiesto alla rete di invertire la messa in onda delle soap, in modo che Pomeriggio 5 inizi immediatamente dopo Terra Amara, avendo così maggiori triando di spettatori già sintonizzati sul canale per la soap turca. Il cambio programmazione era previsto per lunedì 5 settembre 2022, invece è già avvenuto da giovedì 1 settembre come hanno senza dubbio potuto notare i fan delle soap Mediaset.

