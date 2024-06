Fabrizio Corona ha incontrato Stefano De Martino: “Ecco cosa non mostra"

Gossip TV

Fabrizio Corona, ospite del podcast di YouTube Mondo Cash, ha parlato anche di Stefano De Martino svelando di averlo incontrato.

L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ospite del podcast di YouTube Mondo Cash, ha parlato dell'ex ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino svelando di averlo incontrato.

Fabrizio Corona: "Stefano De Martino ebbe la fortuna che Maria De Filippi gli voleva molto bene"

I due sembrano abbiano ottimi rapporti da quanto ha raccontato l'imprenditore siciliano e sono stati per diversi anni entrambi fidanzati di Belen Rodriguez che pare abbia lasciato Corona per poi innamorarsi proprio di Stefano. Lui, tuttavia, è convinto che se non fosse finito in galera, Belen non lo avrebbe mai considerato. "Deve ringraziare me che sono finita in galera e Belen che ha scelto lui" ha dichiarato Fabrizio Corona che ha aggiunto inoltre di aver dato dei consigli a Stefano che vive una sorta di vita parallela e sarebbe lontano dalla vita integerrima che ci si aspetta da un volto importante di Piazza Mazzini.

"Stefano De Martino è stato molto bravo. Con lui ho un ottimo rapporto di amicizia, l’ho visto l’altro giorno. Alla fine con la “cacciata” di Amadeus lui ha preso i suoi programmi che vanno già bene" ha raccontato Fabrizio parlando del giovane conduttore che sarà al timone di Affari Tuoi al posto di Amadeus (salvo ripensamenti della società di produzione) e pare abbia stipulato un contratto con la tv di Stato per 4 anni.

"Adesso però deve stare molto attento - ha continuato l'ex re dei paparazzi - E deve dimenticarsi della sua vita privata. Questo è un consiglio che gli ho dato. Alcuni conduttori non hanno qualità eccelse, ma sono rassicuranti e vanno a letto alle 21. Invece De Martino la vita ancora se la gode. Nel momento in cui decidi di accettare quella roba lì te la devi fare andare bene perché hai accettato un contratto della Rai, vai al preserale su Rai1. Se De Martino non fosse stato con Emma e Belen avrebbe 30mila follower."

Stefano De Martino, "non è un grande talento, ma è preparato", parola di Fabrizio Corona

"De Martino è l’ex di Belen. Lei è un pezzo della mia vita. Voglio fare i complimenti anche a Spinalbese. Stefano ebbe la fortuna che Maria De Filippi gli voleva molto bene. Stefano De Martino ha una faccia da scugnizzo che piace. Ha studiato! Sa ballare, fa musical, ha imparato a recitare e cantare. Quello che fa lo fa bene perché ha studiato. Non è un grande talento, ma è preparato. Deve ringraziare me che sono finita in galera e Belen che ha scelto lui."