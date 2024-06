Affari Tuoi, la conduzione a Stefano De Martino è a rischio, arriva una prova

Banijay la società che produce il noto game show di Rai 1, Affari Tuoi, avrebbe manifestato una certa perplessità per la conduzione affidata a Stefano De Martino fortemente voluto dai vertici di Piazza Mazzini e dunque il conduttore sarà messo letteralmente alla prova.

De Martino si appresta infatti ad una sorta di "esame" della durata di cinque giorni che si svolgerà al Teatro delle Vittorie a Roma dal 24 al 28 giugno, se De Martino supererà la prova avrà la conduzione del game show. Ecco quanto riporta Dagospia:

La decisione di Amadeus di lasciare la Rai ha scombinato i piani dell'azienda, costringendola a cercare nuove figure di spicco. Sembra che il futuro della rete passi ora nelle mani dell'ex ballerino, il quale è pronto per compiere un significativo avanzamento di carriera su Rai Uno. L’azienda pare abbia proposto a Stefano De Martino un contratto di quattro anni per la (notevole) cifra di 8 milioni di euro, secondo quanto ha riportato il settimanale Oggi.

“Per poter correggere in corsa il tiro, d’altronde come Dagoanticipato la società di produzione aveva espresso parecchi dubbi sul suo nome ma i vertici Rai non hanno voluto sentire ragioni. Il ballerino, come rivelato da Oggi, ha ottenuto un contrattone d’oro di quattro anni per un totale di 8 milioni di euro, cifra che per molti potrebbe essere ancora più alta. In quella fascia non si può sbagliare, nemmeno calare troppo”.