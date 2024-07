Fabrizio Corona concorda sull'odio degli hater nei confronti di Aurora Ramazzotti che replica: "Diritto di insultare?"

Gossip TV

Di nuovo sotto accusa un articolo di Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona. Dopo Emma Marrone è la volta di Aurora Ramazzotti.

Fabrizio Corona nuovo articolo insensato sull'odio social, arriva la replica di Aurora Ramazzotti

Recentemente, un intrepido "leone da tastiera" ha lasciato una serie di insulti sotto le foto di Aurora Ramazzotti. Utilizzando un profilo falso per mantenere l'anonimato, l'utente ha rivolto all'influencer commenti scioccanti. Ha affermato che sia lei che il suo compagno Goffredo sono brutti, sostenendo inoltre che quest'ultimo non si allena abbastanza. Di conseguenza, secondo il profilo anonimo, anche il piccolo Cesare risulterebbe brutto poiché figlio di genitori brutti. L'origine di queste offese risiede in un incontro avvenuto all'Ikea, dove l'utente avrebbe visto di persona la famiglia di Aurora.

Qualche ore fa, dal profilo Instagram di Dillinger News, diretto dall'ex re dei paparazzi è stato pubblicato un articolo alquanto bizzarro che sembra sostenere coloro che insultano sui social media

"Ma come si fa a non dare ragione a chi ha mandato quel messaggio alla Ramazzotti? - si legge sul post condiviso su Instagram -Non per il contenuto in sé, ma perché, nel momento in cui si decide di mettere in mostra ogni istante della propria vita e intimità, ogni frame, è inevitabile essere attaccati ed è altrettanto giusto che il popolo, lo stesso che dà loro gloria e fama, possa dire quello che pensa."

"Le stesse persone che gridano alla libertà di espressione, sono le prime a chiedere censura e a offrire alla macchina del fango chi non la pensa come loro. A tutto questo hanno dato un nome, solo per colpevolizzare il commento non allineato: bodyshaming"

Aurora Ramazzotti ha quindi replicato sul suo profilo Instagram riferendosi direttamente all'articolo in questione:

"Sono d'accordo! Per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio e non è solo concesso ma è Giusto. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l'aspetto fisico di un'intera famiglia incluso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione ma dietro uno schermo e con un profilo social"

Oltre ad Aurora, sotto al post di Dillinger News, sono apparsi centinaia di commenti di utenti che hanno espresso totale dissenso su questo pensiero, maturato dal team di Corona o da Corona stesso. Oltre al ragionamento insensato, qualcuno ha fatto notare che proprio in merito alla libertà di espressione la replica di Emma al post che la derideva sul suo aspetto, è stato prontamente cancellato...

Ciò che in realtà andrebbe analizzato (qualora se ne avesse voglia), è se gli articoli del sito dell'ex re dei paparazzi siano appositamente creati per creare polemiche e dunque hype, facendogli praticamente un favore.