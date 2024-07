Fabrizio Corona deride Emma Marrone per il suo fisico, lei replica: "Sfigato e inutile"

Gossip TV

Fabrizio Corona ironizza sul fisico di Emma che replica

Il portale diretto dall'ex re dei paparazzi Dillingernews, noto per la sua linea editoriale spesso accusata di sessismo e omofobia, ha condiviso su Instagram un video della cantante in cui balla indossando un elegante abito nero, accompagnato da una didascalia irriverente che commenta sarcasticamente come il nero snellisca.

Non era stata però considerata la possibile reazione di Emma. La cantante salentina ha risposto con un commento pungente, che è stato rapidamente rimosso dall'autore del post. Gli utenti online, che hanno seguito l'episodio, hanno criticato duramente Fabrizio Corona sia per il commento inappropriato che per la scelta di cancellare la risposta di Emma.

Il video pubblicato da Dillingernews ha cercato di mettere in atto un tentativo scorretto, seppur velato, di body shaming. La pagina di Fabrizio Corona ha accompagnato una clip in cui Emma Marrone balla con un musicista con la didascalia al veleno "Il nero sfina". Questo commento ha scatenato la reazione di Emma, ex concorrente di Amici, che ha risposto con un commento tagliente, poi misteriosamente sparito.

Emma, sotto al video, ha commentato:

"Il nero sfina, ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfigato idiota e inutile".

La risposta della cantante salentina ha raccolto una valanga di "like" prima che, probabilmente, chi gestisce la pagina Dillinger intervenisse per cancellarla. Contro Corona, centinaia di commenti di critiche e offese per ciò che ha pubblicato scegliendo di deridere Emma che ancora una volta si è trovata a difendersi della critiche per il suo aspetto. Recentemente, Emma Marrone aveva parlato proprio di body shaming durante un'intervista a GQ.

"Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo e che, davanti a tutto questo odio gratuito, rischiano di abbattersi, di ammalarsi".

L'ex allieva di Amici, ha poi aggiunto:

"Io sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti".