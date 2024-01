Fabio Fazio annuncia quando si ritirerà ufficialmente dalla Tv!

Gossip TV

Fabio Fazio, migrato su Discovery con Che Tempo che Fa, parla del suo ritiro dalla televisione, ecco quando avverrà.

Che Tempo che Fa ha lasciato, con non poche polemiche, la Rai ed è approdato su Discovery dove sta segnando share record per la gioia del conduttore Fabio Fazio. Proprio lui, in una recente intervista, ha rivelato quando lascerà la televisione per sempre. Ecco le parole del presentatore.

Fabio Fazio fa una rivelazione inaspettata

La stagione televisiva è iniziata in modo rocambolesco per Fabio Fazio che, dopo decenni, si è visto costretto a lasciare Rai e portare Che Tempo che Fa su Discovery. Decisione che, al netto della prima parte della stagione andata in onda, si è rivelata eccellente dato che il programma ha chiuso prima delle vacanze natalizie con oltre il 10% di share, posizionandosi come migliore programma di sempre nella storia della Warner Bros Discovery. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammettendo di avere già in mente quando ha intenzione di lasciare per sempre la televisione.

“Se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che un anno di televisione equivale a sette anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv”.

Fazio ha anche commentato una speciale regola inserita proprio nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo presentato da Amadeus, coinciso con il suo addio alla Rai, che ironicamente ha commentato lanciando una bella frecciatina ai vertici di Viale Mazzini. Con la nuova regola, infatti, chi partecipa a Sanremo non potrà andare in nessun programma non Rai per ben tre giorni dopo la keremesse, impedendo così a Fazio di ospitare il vincitore a Che Tempo che Fa come invece è sempre stato.

“Con la Rai spero si torni presto a rapporti normali. Vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del Festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni”.