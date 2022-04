Gossip TV

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, dopo il grave incidente d'auto avvenuto due giorni fa nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, hanno aggiornato tutti sulle condizioni e le dinamiche.

Dopo il grave incidente d'auto che l'ha visto coinvolto insieme alla moglie Eva Henger, Massimiliano Caroletti è intervenuto su Twitter aggiornando tutti sulle rispettive condizioni e sulla dinamica dell'accaduto.

Eva Henger, il marito Massimiliano Caroletti, dopo l'incidente, scrive un messaggio dalla terapia intensiva

Due giorni fa, la modella e attrice ungherese, madre dell'ex e futura naufraga dell'Isola dei Famosi, Mercedesz, è stata coinvolta in un grave incidente d’auto insieme al marito Massimiliano Caroletti, nei pressi di Kaposvar, in Ungheria. Nell'impatto sono stati coinvolti due anziani che hanno perso la vita. Eva e il marito sono stati trasportati con urgenza in ospedale in eliambulanza.

Oggi è arrivato il messaggio dal produttore che ha spiegato le sue attuali condizioni e le dinamiche dell'accaduto:

"Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali. Ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, daje… non si molla mai! Ti amo" .

Anche la figlia di Eva, Mercedesz Henger, è stata messa naturalmente al corrente dell'accaduto. La 30enne ungherese ha deciso di partire per la sua avventura all'Isola dei Famosi, rassicurata sulle condizione della madre che l'ha convinta a partire. A preoccupare Mercedesz, anche la sorellina Jennifer che era in macchina con loro e alla quale è legatissima ma che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita.