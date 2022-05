Eurovision Song Contest 2022, Blanco e Mahmood rivelano: "Vi sorprenderemo"

Gossip TV

Blanco e Mahmood si preparano all'Eurovision.

Reduci dalla vittoria nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Blanco e Mahmood sono pronti a conquistare l'Eurovision Song Contest 2022. La competizione canora, ospitata quest'anno al Pala Olimpico di Torino, andrà in onda stasera martedì 10 maggio su Rai 1 e sarà condotta da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

La rivelazione di Blanco e Mahmood prima dell'Eurovision

L'attesa è finalmente finita! Stasera su Rai 1 andrà in onda la prima delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2022. A tenere alta la bandiera dell'Italia ci penseranno Blanco e Mahmood che, intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato tutte le loro emozioni prima del grande evento. La canzone con cui si esibiranno è ovviamente Brividi, ma in versione più ridotta:

Ci ha speso notti e notti Michelangelo, (il produttore del brano, ndr) quindi speriamo bene! - ha confessato Blanco- Non ho visto tante esibizioni, preferisco andar lì e confrontarmi con quello che succede senza essere troppo preparato prima. [...] Non ho mai pensato a come potesse essere stare lì. La mia priorità è la musica e poi, se capita l’occasione, sono felice di partecipare, davvero tanto.

A far eco al giovane cantante Blanco, Mahmood che ha rivelato:

Si parte a cappella, senza la breve introduzione e abbiamo tagliato un pezzo alla fine ma il resto rimane invariato! [...] Ho visto l’esibizione del concorrente del Belgio, Jérémie Makiese, un ragazzo dai capelli color platino: non è male per nulla, non lo conoscevo! Come Sanremo, l’importante è divertirsi: anche qui adottiamo questo motto! Questo è un palco speciale, diverso da tutti gli altri. Non sappiamo ancora come ci vestiremo. Sicuramente vi sorprenderemo.

Leggi anche Stasera la Prima Semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022

Ricordiamo che la Prima Semifinale dell'Eurovision, in onda stasera, sarà ricca di ospiti e sorprese. Sul palco del Pala Olimpico di Torino si esibiranno Diodato, Dardust, Benny Benassi e il gruppo britannico Sophie and the Giants.