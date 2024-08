Enrico Papi tornerà in tv dopo Tilt? Spunta un nuovo progetto per il conduttore

Gossip TV

Enrico Papi è stato impegnato in tv con Tilt, divertente programma musicale che si concluderà presto. Per il conduttore ci sarà la possibilità di condurre una nuova trasmissione? Spunta un'indiscrezione.

Enrico Papi è stato lontano dal mondo della tv per diversi anni: dopo aver regnato come re di game show musicali come Sarabanda, il conduttore si è preso un lungo periodo di pausa ed è tornato di recente al suo primo amore. Dopo aver battibeccato con Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi, dove ha avuto il ruolo di opinionista, Papi si è occupato di diversi programmi, come Scherzi a Parte, Big Show, la nuova edizione de La pupa e il secchione e Tilt - Tieni il tempo, nuovo show musicale che terminerà con la puntata di domenica 1° settembre.

Enrico Papi, dopo Tilt un nuovo programma per lui? L'ultima indiscrezione

Dopo Tilt - Tieni il tempo, il conduttore potrebbe avere ancora un posto nel palinsesto televisivo della nuova stagione in tv. Sembra, infatti, secondo un'ultima indiscrezione riportata da Alberto Dandolo su Oggi, che per l'ex mattatore di Italia 1 ci sarebbe in serbo una nuova opportunità lavorativa. Il noto giornalista, nella sua rubrica 'I buoni, i belli, i cattivi' sul settimanale, ha rivelato l'ultima indiscrezione, secondo cui:

"Enrico Papi è in attesa che si sblocchi un progetto tv top secret cucito su misura per lui"

Una segnalazione che lascia non pochi dubbi, visto che Tilt - Tieni il tempo non ha entusiasmato il pubblico e ha registrato bassi ascolti in tv. Tuttavia, essendo andato in onda in piena estate, ha comunque mantenuto un rendimento accettabile e forse è stato sufficiente a convincere Mediaset ad assegnare un nuovo progetto al noto conduttore.

Enrico Papi saluterà il pubblico con l'ultima puntata di Tilt - Tieni il tempo

In attesa che domenica 1° settembre vada in onda l'ultima puntata di Tilt - Tieni il tempo, Enrico Papi ha rivelato cosa ha significato per lui condurre il programma musicale. Su Instagram, Papi ha commentato:

"In questa prima edizione di Tilt è successo davvero di tutto! Ma la finale di domenica 1 settembre sarà veramente imperdibile sotto tutti i punti di vista. Chi sarà il team a sfidare i Vessicchi? Avete già un’idea?"

Dati gli ascolti, non è chiaro se Tilt resterà un unicum o verrà rinnovato per una seconda stagione. Inizialmente previsto per la primavera 2024, Tilt è diventato un programma tappabuchi per le serate estive, non convincendo del tutto.