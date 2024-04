Enrico Papi torna al timone de La Pupa e il Secchione, poi lancia una frecciatina ai colleghi!

Gossip TV

Dal 10 aprile 2024, in prima serata su Italia 1, torna La Pupa e il Secchione e Enrico Papi sarà alla conduzione del simpatico show che mette a confronto due mondi totalmente opposti. Ecco cosa ha svelato il presentatore sul programma e la stoccata che ha lanciato ai suoi colleghi.

Enrico Papi torna in tv con La Pupa e il Secchione

Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, Enrico Papi torna in tv su Italia 1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, al via dal 10 aprile 2024 in prima serata. Il format è quello di sempre, quello che inaugurò proprio Papi nel lontano 2006 e portò alla luce alcuni personaggi televisivi che sono rimasti nel cuore e sono tornati anche sul piccolo schermo come Francesca Cipriani e Elena Morali. Lo show rimane lo stesso con due mondi opposti che si mettono a confronto tra prove settimanali, prove di bellezza e intelletto, ognuno uscendo dalla propria comfort zone. A proposito della conduzione di questo programma dopo tanti anni, Papi ha ammesso su Tv Sorrisi e Canzoni:

“Il pubblico era abituato a vedermi nella versione mattatore di quiz e di game show, allora ero un po’ immaturo, non mi interessava la parte reality del programma, consideravo i concorrenti solo come protagonisti di alcuni giochi. Ora mi occupo anche delle dinamiche della vita dei concorrenti, sono entrato nella loro psicologia. Mi sono messo in discussione come conduttore e ho capito che posso fare anche questo tipo di programmi”.

Secondo Papi non ci sono negatività nel fatto di chiamare una donna “pupa” e un uomo “secchione” dal momento che i paradigmi di queste due accezioni, nel programma, diventano positive e fanno conoscere tutto il mondo che c’è dietro, mostrando la persona oltre il personaggio. Quando gli è stato chiesto perché non comparisse in televisione dalla scorsa primavera, quando è stato volto de L’Isola dei Famosi come opinionista e si è parlato a lungo di maretta con la presentatrice Ilary Blasi, Papi ha lanciato una bella stoccata ai suoi colleghi per poi rivelare di aver in mente un nuovo format musicale che spera di portare presto in tv.

“Non ho la bulimia di dover lavorare e apparire a tutti i costi, ma se ci sono programmi che posso fare sono sempre curioso, non mi tiro indietro, mi metto in gioco […] In questi mesi ho lavorato a “La Pupa e il Secchione” e a un altro programma musicale, un format originale molto divertente che ho ideato per Mediaset e che spero andrà in onda presto”.