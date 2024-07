Emma Marrone criticata da un’ex dell’Isola dei Famosi: "Dovrebbe cambiare modo di vestire"

Gossip TV

La cantante salentina Emma Marrone, che di recente durante un evento ha parlato delle tante critiche che riceve sul suo aspetto fisico e sul suo modo di vestire, è stata oggetto di commenti negativi da parte della giornalista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Rosanna Cancellieri.

La cantante salentina Emma Marrone, che di recente durante un evento ha parlato delle tante critiche che riceve sul suo aspetto fisico e sul suo modo di vestire, è stata oggetto di commenti negativi da parte della giornalista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Rosanna Cancellieri.

Rosanna Cancellieri: "Emma è da lodare, però dovrebbe cambiare modo di vestire"

Di recente l'artista, durante la tappa di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, della sua tournée in Italia ha replicato ancora una volta a chi, ultimamente, aveva criticato il suo look e anche il suo aspetto, lanciando un accorato appello contro il body shaming.

"Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene - ha dichiarato Emma - A me non me ne frega niente. Non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza , la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi"

"Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire", ha detto riferendosi a chi la critica soprattutto sui social. Vado orgogliosa del mio corpo. Ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l'unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri”.

Dichiarazioni, quelle dalla cantante, che hanno immediatamente infiammato il web. Un messaggio che in tanti infatti hanno condiviso e apprezzato per una tema estremamente sensibile come quello della forma fisica o del modo di vestire. Da anni ormai, Emma è sotto il tiro, oggetto del tritacarne degli utenti social e non solo. Ieri, nonostante gli sforzi che si fanno per ribadire questi messaggi non scontati a quanto pare, la giornalista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Rosanna Cancellieri ha espresso dure osservazioni su Emma. Durante la sua partecipazione a Pomeriggio 5, ha dichiarato che la cantante dovrebbe curare di più il suo abbigliamento e valorizzare meglio la propria immagine.

"Tutti noi dobbiamo anche valorizzare e saperci guardare con un sereno occhio critico. Perché certe cose ci stanno male, non c’è niente da fare. Emma è da lodare, però dovrebbe cambiare modo di vestire, con tutta la simpatia per lei. Emma, valorizzati meglio, altrimenti giustifichiamo tutto e non è così."

In difesa della cantante, si sono esposti, Elisa D’Ospina e Alessandro Cecchi Paone, ospiti del talk pomeridiano di Canale 5 che ha affrontato il tema del body shaming.