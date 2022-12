Emma Marrone confessa di avere il cuore in pezzi

Gossip TV

Non manca di parlare sinceramente di lei e dei suoi sentimenti Emma Marrone. In un post sui social ha confessato di avere il cuore in pezzi per una ragione che i suoi fan possono bene immaginare.

Non è un periodo facile per Emma Marrone, nonostante i suoi successi artistici e l'apprezzato esordio come protagonista assoluta in un film per il cinema, Il ritorno. Non sorprenderà i suoi tanti fan come un dolore la opprimi. "Ho il cuore in pezzi", ha confessato sui social. Un ricordo di alcuni anni prima ha ulteriormente scatenato la mancanza dell'amato padre, scomparso pochi mesi fa, i primi di settembre, dopo una battaglia contro una leucemia.

Una telefonata rievocata da un social a sei anni di distanza, uno di quei ricordi che sanno ferire, con i genitori nel paese natale della famiglia, in Puglia, ed ecco la confessione a cuore aperto da parte di un'artista sempre sincera con i suoi fan. "Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi", ha scritto, "E quanto cazzo mi manchi papo mio. Quanto cazzo mi manchi".

Da tempo Emma Marrone parla del suo dolore, anche in occasione della presentazione del suo film, Il ritorno, nella sezione Alice nella città della Festa del cinema di Roma, aveva ricordato come il lutto avesse sconvolto la fase delle riprese, ringraziando tutti per il supporto. Una sincerità che avvicina ancora di più milioni di appassionati alla loro artista preferita, coraggiosa e mai banale.

Forza Emma, siamo con te e possiamo capire il tuo dolore.