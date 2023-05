Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati: il dolce post di auguri sui social e la convivenza

Gossip TV

La cantante Elodie e Andrea Iannone sono sempre più innamorati: gli auguri di Iannone e la convivenza lo provano! Ecco cosa sappiamo!

Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai: per il compleanno della cantante, l'ex pilota le ha dedicato un romantico post sui social e sembra che, stando al settimanale Chi, la coppia sarebbero pronti per andare a convivere.

Elodie e Andrea Iannone, amore a gonfie vele per la coppia

La cantante ha compiuto ieri 33 anni e ha festeggiato con una cena intima insieme alle amiche - tra cui Diletta Leotta - e con il fidanzato Andrea Iannone. I festeggiamenti si sono tenuti in un ristorante esclusivo a Bergamo, in compagnia della famiglia di Elodie, la mamma Claudia Marthe e la sorella Fey Patrizi, e gli amici. In occasione dell'evento, Iannone ha voluto condividere sul suo account Instagram un post di auguri per la fidanzata, nel quale compaiono diversi scatti della loro vita insieme. A corredo delle foto, l'ex pilota ha condiviso questo tenero messaggio:

"Ti amo, ti stimo, sei immensa! Buon compleanno amore mio!"

E stando al settimanale Chi, la coppia avrebbe già comprato casa, per poter vivere insieme, evidentemente per azzerare la distanza tra loro, dato che la cantante vive a Milano e Iannone a Lugano. Un passo sicuramente importante e che testimonia come la storia stia diventando sempre più seria, dopo anche le presentazioni ufficiali in famiglia.