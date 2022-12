Elodie e Andrea Iannone, come procede la storia d'amore? Arrivano le parole di un'amica della cantante

Gossip TV

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia dall'estate e sembra che la situazione proceda a gonfie vele. A confermarlo arrivano le parole di un'amica della cantante. Ecco cosa ha detto.

La storia d'amore tra Andrea Iannone e Elodie procede sempre più a gonfie vele: da un semplice flirt estivo è rapidamente diventata una relazione in piena regola, con tanto di uscite pubbliche e post e video sui social.

Elodie e Andrea Iannone, passo importante per la coppia

A dimostrazione che la relazione è sempre più seria, nei giorni scorsi Elodie si è recata a Vasto, dove ha conosciuto genitori e parenti vari del compagno. Siamo arrivati, quindi, anche alle presentazioni in famiglia, a testimonianza che l'amore tra i due è reale e sta procedendo bene.

Ma, non solo: un'amica della cantante ha rivelato un altro dettaglio sui due piccionicini, sarebbero finalmente pronti anche per la convivenza!. In un'intervista al settimanale DiPiù Tv, questa fonte avrebbe dichiarato:

"Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili e avere gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme"

Nei mesi scorsi, la coppia era uscita pubblicamente allo scoperto con uno scatto sui social, in cui erano ritratti a guardarsi occhi negli occhi sul letto. E con queste dichiarazioni appare sempre più chiaro che i due fanno sul serio. Una sorpresa soprattutto per Elodie, legata per tanti anni al rapper Marracash, con cui è rimasta in ottimi rapporti e per cui continua ad avere un affetto e una stima infinita.

Per molto tempo, la cantante aveva ammesso di non riuscire a innamorarsi ancora così, ma è bello constatare che, invece, con Andrea Iannone - ex di Belen Rodriguez - abbia ritrovato la serenità e sia pronta a credere di nuovo nell'amore.