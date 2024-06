Amici 22, Isobel Kinnear parte del corpo di ballo che accompagnerà Elodie nel tour? La proposta della cantante!

Gossip TV

Elodie ha proposto alla ballerina di Amici 22 Isobel Kinnear di ballare nel suo corpo di ballo che accompagna nei suoi tour la cantante!

Partecipare ad Amici di Maria De Filippi è sicuramente un grande traguardo per i giovani talenti della musica e del ballo: il programma di Canale5, infatti, regala ai ragazzi l'opportunità di farsi conoscere da un vasto pubblico e di ottenere ingaggi e ampliare le loro prospettive di carriera. Questo è ciò che sta succedendo agli allievi dell'ultima edizione del talent, tutti impegnati in tour promozionali e a ballare sui più importanti palcoscenici nostrani e non. Ma sembra che anche per un'allieva di Amici 22, la passata edizione della trasmissione, si sia aperta un'incredibile opportunità. Stiamo parlando di Isobel Kinnear e della proposta che le è stata rivolta da un'amatissima artista: Elodie.

Amici 22, Isobel Kinnear e la proposta di Elodie

Talentuosa ballerina della scorsa edizione di Amici, Isobel Kinnear è entrata nella rosa dei professionisti del talent per quest'anno e ha affiancato gli allievi di ballo nelle loro coreografie. Grazie alla sua solarità e al suo talento, Isobel è diventata rapidamente una delle allieve più amate dai fan, che la seguono con affetto sui social.

E, proprio grazie al suo profilo Instagram, i followers hanno adocchiato un'interessante scambio di battute tra Isobel ed Elodie. L'artista ha presentato da poco il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che anticiperà il suo prossimo album. Inoltre, Elodie sarà impegnata per tutto il 2025 nel suo nuovo tour, che prevederà diverse tappe negli stadi italiani.

Intanto, Elodie sta promuovendo il suo nuovo singolo, esibendosi insieme al suo formidabile corpo di ballo e l'ultima esibizione, nella fondata di Piazza San Babila a Milano, non è sfuggita ai fan della cantante, tra i quali c'è anche Isobel Kinnear. La ballerina australiana non ha saputo contenere l'entusiasmo di fronte alla performance di Elodie e dei ballerini che l'ha accompagnavano e si è complimentata con lei, ricevendo in cambio un'inaspettata proposta.

Amici 22, Isobel Kinnear parte del corpo di ballo che accompagna Elodie?

Sui social, il video dell'esibizione di Elodie sulle note di Black Nirvana è stato visto da diverse migliaia di fan e tra loro c'era anche Isobel Kinnear. La ballerina australiana ha manifestato la sua emozione nel vedere l'artista esibirsi e ha commentato il post dell'annuncio delle date del suo prossimo tour con un "oddio voglio venire". Ma Isobel non si aspettava certo che Elodie replicasse al suo commento, facendole anche una proposta bellissima in risposta.

La cantante, infatti, le ha chiesto se Isobel volesse unirsi al suo corpo di ballo e ballare con lei per le tappe del tour! Una proposta che non ha lasciato indifferente la ballerina australiana. Alla richiesta di Eloide, infatti, Isobel ha commentato con un'entusiasta "non chiedermelo due volte".

Al momento non sappiamo con certezza se davvero la ballerina farà parte del corpo di ballo del prossimo tour di Elodie, ma sicuramente nell'immediato futuro potremmo averne la conferma!

