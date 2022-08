Elodie e Andrea Iannone coppia dell’estate? Lei vola a Lugano dal pilota

Gossip TV

Nuovi avvistamenti della coppia che sta infiammando l’estate. Elodie e Andrea Ianonne insieme a Lugano, dove vive l’affascinante pilota.

Sono ormai diverse settimane che sembra essere nata un’intesa particolare tra Elodie e Andrea Iannone. Amicizia, amore un semplice flirt passeggero? Quel che è certo è che i due sono stati pizzicati insieme a Lugano, dove il pilota possiede una lussuosa e moderna abitazione, e sembra che la conoscenza continui a gonfie vele.

Elodie e Andrea Iannone continuano a far discutere

Da quando Elodie e Andrea Iannone sono apparsi insieme in alcuni scatti in Sardegna, durane vacanze con amici in comune, si è parlato di un forte interesse reciproco tra i due. Attualmente, data la grande riservatezza di entrambi, non è chiaro se tra Elodie e Andrea sia scattata la scintilla o se si tratta di una semplice alchimia caratteriale che ha portato i due ad iniziare a frequentarsi, certo è che sempre più fan avvistano insieme la bellissima cantante e l’affascinante pilota di Moto Gp.

Una delle ultime segnalazioni su quella che potrebbe diventare a tutti gli effetti la coppia dell’estate viene da una fan di Deianira Marzano, che ha visto Elodie e Andrea insieme a Lugano. Qui, il pilota possiede una casa molto bella e lussuosa, con una vista mozzafiato sulla natura circostante, che negli anni hanno frequentato alcune delle sue più note ex fidanzate come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Questa è solo l’ultima delle segnalazioni sulla coppia: Elodie e Andrea sono stati marcati ad uomo durante il soggiorno in Sardegna e c’è chi giura di averli visti baciarsi e scambiarsi tenere effusioni, mentre c’è chi a Lugano ha visto i due passeggiare come una coppia felice. Effettivamente portare Elodie nella sua città deve essere stato un bel passo per Andrea, che da tempo non si sbilancia sulla vita amorosa, preferendo concentrarsi sul suo rientro in pista dopo anni di assenza.