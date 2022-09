Elodie confessa tutto a Verissimo: ''Ecco cosa c'è tra me e Andrea Iannone''

Gossip TV

Elodie conflerà nuovamente il gossip dell’estate e la sua frequentazione con Andrea Iannone. Ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo.

Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa? I due non si sono nascosti nelle ultime settimane, lasciandosi immortalare dai paparazzi e la cantante ha confessato di star frequentando il pilota di Moto Gp nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Ecco le sue parole.

Elodie e Andrea Iannone: tutta la verità a Verissimo

Da diverse settimane si parla di un’intesa romantica nata tra Elodie e Andrea Iannone, che si starebbero frequentando in maniera sempre più assidua e sarebbero una coppia ufficiale. Dopo le ultime paparazzate, Elodie si è presentata nello studio di Silvia Toffanin per la prima puntata della nuova stagione di Verissimo, su Canale5 con doppio appuntamento nel weekend, e la presentatrice ha colto la palla al balzo per interrogare la cantante. Davanti a domanda diretta, Elodie ha rivelato tutta la verità su Iannone, ammettendo:

"Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire […] È un bravo corteggiatore”.

Dopo l’addio doloroso a Marracash, con il quale tuttavia è rimasto un ottimo rapporto professionale e di stima, sembra che Elodie abbia ritrovato finalmente la serenità con il pilota di Moto Gp, con il quale vuole approfondire la conoscenza passo dopo passo. La cantante ha spiegato di volersi dedicare il più possibile alla carriera in questo momento, senza precludere l’idea di formare una famiglia tra qualche anno.

In effetti, dopo aver sfornato un successo musicale dopo l’altro rendendo famosa anche la nuova ballerina di Amici Megan Ria, Elodie è approdata anche sul grande schermo con il film “Ti mangio il cuore”, dove si è calata nel ruolo dark della moglie di un boss della malavita e per il quale ha ricevuto diversi complimenti.