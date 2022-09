Amici, Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme: "La coppia non nasconde più il loro amore"

Gossip TV

La cantante Elodie e il campione di Moto Gp Andrea Iannone escono allo scoperto.

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. La cantante ed ex allieva di Amici e il campione di Moto Gp sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi mentre girano indisturbati per le vie di Milano. Quello che sembrava un semplice flirt estivo, quindi, è diventato qualcosa di più serio.

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme, la paparazzata di Chi

Chiusa la storia d'amore con il rapper Marracash, Elodie sembra aver ritrovato la felicità accanto ad Andrea Iannone. Dopo la prima paparazzata risalente al 9 agosto scorso, la bravissima e amata cantante e il campione di Moto Gp, sospeso dal dicembre 2019 per essere risultato positivo a un controllo antidoping, pare stiano facendo sul serio.

A beccarli nuovamente insieme è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Le foto dicono meglio di mille parole: la coppia non nasconde più il loro amore. Dopo aver trascorso la notte a casa della cantante, escono approfittando del sole e della temperatura mite: quando non camminano avvinghiati si tengono per mano, si baciano, si guardano, si desiderano".

Nelle foto in questione, pubblicate da Chi, si vede Iannone mentre abbraccia affettuosamente Elodie e si sporge per darle un bacio. Dolci gesti e un'intesa molto forte che fanno chiaramente pensare a una relazione tra i due. Arriverà una conferma o smentita da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere.

