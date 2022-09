Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: è lui il nuovo amore

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini escono allo scoperto come coppia ufficiale. Ecco gli ultimi gossip.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fanno sul serio. Dopo i gossip che hanno accompagnato la coppia durante l’estate, arriva l’ufficialità durante la settimana della moda di Milano. È nata una nuova coppia!

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, l’amore decolla

Elisabetta Gregoraci ha trascorso l’estate in alcune delle più belle località marittime italiane, e con lei sembrava esserci la presenza costante dell’imprenditore trentenne Giulio Fratini. I due sono stati molto attenti a non apparire mai insieme, pur condividendo hotel e mete turistiche, ma ora hanno deciso di venire allo scoperto e sono stati immortalati dal settimanale Chi, durante la Milano Fashion Week. Le foto mostrano Elisabetta e Giulio per le strade della città mano nella mano, ufficializzando pubblicamente la loro relazione.

Fratini, ex di Raffaela Fico e Roberta Morise, è un giovane e brillante imprenditore di origini fiorentine, trapiantato a Milano per business. A rendere ancora più ufficiale la relazione con Elisabetta, secondo la ricostruzione, è proprio il fatto che la bella showgirl possieda le chiavi di casa di Fratini, che ha utilizzato durante la settimana della moda milanese per potersi cambia d’abito, tra un impegno mondano e l’altro.

Elisabetta e Giulio avrebbero deciso di presentarsi mano nella mano al club hotel Casa Cipriani, per poi continuare la serata all’Armani Privé con una cena ufficiale. Dal momento che l'ex di Flavio Briatore è sempre stata estremamente riservata sulla propria vita privata, il fatto che abbia voluto mostrarsi con Giulio conferma che tra loro l'amore è decollato.