Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: ''Continuano a frequentarsi in gran segreto''

Arriva la conferma del flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? L’indiscrezione sulla coppia.

Da diverse settimane ormai si parla di un flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La coppia, o presunta tale, rimane nell’ombra ma arriva una nuova indiscrezione che conferma questa love story estiva.

Elisabetta Gregoraci tra le braccia di Giulio Fratini

Questa bollente e torrida estate sembra portare con sé ben più di un succulento gossip. Da diverse settimane si mormora che Elisabetta Gregoraci, attenta a non comparire negli scatti dei paparazzi per tutelare il bel rapporto con Flavio Briatore per amore del figlio Nathan Falco, sia impegnata con Giulio Fratini.

Lui, imprenditore giovane e di successo, è decisamente poco attivo sui social ma grazie ad alcuni scatti, i fan sono riusciti a capire che Giulio e Elisabetta hanno soggiornato a lungo nello stesso hotel di Noto. Il settimanale DiPiù ha diffuso per primo la notizia della nascita di questa coppia ma Elisabetta e Giulio sono stati attenti a non lasciare prove inconfutabili.

Oggi, tuttavia, arriva la conferma da parte del settimanale Chi che ribadisce la nascita di una love story tra i due. Giulio, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico, è single da tempo così come Gregoraci la quale, dopo Briatore, non ha più avuto liaison di gran conto. Sarà la volta buona affinché l’amore sbocci di nuovo nel cuore della showgirl calabrese?