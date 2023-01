Elisabetta Canalis ritorna in tv: la vedremo presto come conduttrice di un nuovo programma

Gossip TV

Elisabetta Canalis tornerà presto in tv e alla guida di un nuovo programma dopo il flop dell'ultima esperienza. Ecco cosa ha raccontato,

Dopo il flop di Vite da Copertina, Elisabetta Canalis vuole riprovarci e ritorna in tv nel ruolo di conduttrice. A raccontarlo è il settimanale Vero, che riporta che l'ex velina sarebbe molto ambita da diverse reti televisive.

Elisabetta Canalis, ritorno in tv come conduttrice

Vite da Copertina andava in onda su TV8 ed è stato chiuso prima che tutti gli episodi andassero in onda, a causa del basso numero di ascolti. Ora, sembra che Elisabetta Canalis sia pronta a tornare alla guida di un programma.

Vero ha dato la notizia in anteprima: a quanto pare, Elisabetta Canalis sarebbe pronta a tornare alla guida di un programma e su una rete televisiva bene specifica. Infatti, sembra che sarà alla conduzione di un programma su Sky, incentrato sul mondo della moda, un argomento di cui sicuramente la soubrette avrebbe sa moltissimo, dato il suo lavoro come modella e la passione per la moda.

Non è ancora dato sapere quando andrà in onda il programma, né quando inizieranno le riprese, visto che Canalis è ancora a Los Angeles con la sua famiglia, il marito Brian Perri, con cui si vociferava che fosse in crisi, e la figlia Skyler Eva.