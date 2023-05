Elisabetta Canalis paparazzata con il nuovo fidanzato dopo il divorzio da Brian Perri

Gossip TV

Dopo il divorzio dal marito, il chirurgo Brian Perri, Elisabetta Canalis è stata paparazzata con la nuova fiamma. Ecco di chi si tratta!

Dall'anno scorso si sono rincorsi rumors di una crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: voci che, purtroppo, corrispondevano al vero, visto che nei mesi scorsi, la coppia ha ufficializzato il divorzio dopo quasi dieci anni di matrimonio.

Elisabetta Canalis, le foto con il nuovo compagno dopo il divorzio dal marito Brian Perri

Le prime avvisaglie di una crisi erano state annunciate già dai gossippari della rete, i quali avevano notato che nono solo Perri e Canalis non comparivano più insieme sui social o agli eventi mondani, ma sembrava che la showgirl nostrana avesse anche cambiato casa. Poi con l'arrivo del nuovo anno, era giunta la conferma: la coppia si separava dopo quasi dieci anni di nozze e una figlia, la piccola Skyler Eva.

Nel frattempo, a febbraio, Elisabetta Canalis veniva avvistata insieme a un amico di lunga data, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, con cui sono amici da diversi anni e che condivide con la showgirl la passione per il kickboxing, attività che Canalis pratica da diverso tempo. I due avevano anche trascorso una notte insieme, a febbraio, cercando di non dare troppo nell'occhio, ma ora, non si nascondono più e sono stati paparazzati insieme a passeggio tra Beverly Hills e Downtown, mentre si tengono per mano e si allenano insieme.