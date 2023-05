Elisa D'Ospina e Stefano Macchi genitori: benvenuto, Niccolò!

Gossip TV

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi sono diventati genitori del piccolo Niccolò. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi sono diventati genitori per la prima volta! La coppia ha annunciato, infatti, qualche ora fa che è nato il loro primogenito: Niccolò.

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi sono diventati genitori!

La coppia aveva annunciato di essere in attesa a novembre, scatenando diverse polemiche, anche da parte di Anna Pettinelli, ex storica di Stefano Macchi. D'Ospina e Macchi erano diventati una coppia in estate: il loro era stato un colpo di fulmine, nato in seguito alla rottura tra Pettinelli e Stefano, a cui è seguito in autunno l'annuncio della gravidanza.

Alla scoperta che il suo ex sarebbe diventato padre, Pettinelli si era detta serena e contenta per lui, ma che avrebbe voluto maggior delicatezza e non vedere "sbandierato su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito". Le sue parole erano state criticate da D'Ospina, che aveva affermato insieme al compagno che il loro amore era nato dopo la fine della storia con Pettinelli e che da parte loro c'è la massima serenità, che non c'è mai stato nessun tradimento.

Per annunciare la nascita del piccolo Niccolò, Stefano Macchi ha pubblicato una dolce storia su Instagram in cui si vedono lui, Elisa D'Ospina e il piccolo appena nato, in ospedale, in un tenero abbraccio.