Elettra Lamborghini torna sul piccolo schermo: ecco dove e quando

Elettra Lamborghini sta per tornare in Tv con un nuovo programma.

Elettra Lamborghini è lanciata nella sua carriera di cantante e ha conquistato tutti con la hit “Caramello”, tra le più amate dell’estate. L’ereditiera, tuttavia, non si limita al canto e tornerà presto in televisione con un nuovo programma.

Elettra Lamborghini pronta a tornare in Tv

Elettra Lamborghini è una delle artiste più amate degli ultimi anni grazie alla sua carica esplosiva sul palco, alla sua innata sensualità e alla sua contagiosa simpatia. Mentre continua a lavorare duramente come cantante, trascorrendo l’estate tra pochi giorni di relax e molti appuntamenti lavorativi anche insieme all’adorato marito AfroJack, Elettra sembra essere pronta a tornare nuovamente in televisione.

La bella ereditiera aveva preso parte a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista e si era divertita moltissimo, pur ammettendo di aver trovato difficoltà in quel ruolo che è ben più complesso di quanto si potrebbe credere. Ora, secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Vero Tv, Elettra sarebbe pronta ad una nuova avventura televisiva con Sky, che realizzerebbe per lei un one woman show previsto per il prossimo inverno. Si tratta di un format frizzante che permetterebbe alla Lamborghini di esprimere tutta la sua appassionata personalità.

Nel frattempo, dopo essere stata tempestata da diverse domande, Elettra ha conferma l’intenzione di non mettere al mondo un erede per il momento. Dopo il matrimonio, lei e il marito Afrojack hanno esigenza di concentrarsi ancora per un po’ di tempo sulla carriera, prima di mettere tutto in pausa per accogliere nella loro vita un figlio.