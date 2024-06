Elettra Lamborghini, ospite di Diletta Leotta, parla di matrimonio e di ex: “Io ne ho visti davvero pochi di pise***"

Gossip TV

Elettra Lamborghini ha partecipato a una puntata di Mamma Dilettante, parlando a Diletta Leotta di maternità, di suo marito Afrojack e dei suoi precedenti amori, confessando in maniera simpatica e colorita di non averne avuti molti.

Il podcast di Diletta Leotta, che si intitola Mamma Dilettante, sta andando a gonfie vele e sono molti e celebri gli ospiti che la conduttrice accoglie. Siamo già arrivati alla terza stagione e, nel corso della seconda puntata, a occupare la ribalta è stata la reginetta del twerking Elettra Lamborghini, che è apparsa di ottimo umore. La famosa cantante e influencer ha toccato vari argomenti, incalzata dalla Leotta, e si è parlato soprattutto del suo matrimonio con Afrojack, che ha sposato nel 2020 sul lago di Como nei bellissimi giardini di Villa Balbiano.

Elettra Lamborghini: "Ne ho visti pochi di pise..."

Della conversazione fra Diletta Leotta ed Elettra Lamborghini vi facciamo vedere un estratto grazie a un video postato su Instagram da Mamma Dilettante e dalla stessa Leotta. Come noterete, si parla di maternità, ed Elettra appare spaventata e assillata dai dubbi. A impedirle, per il momento, di fare il grande passo è la paura di tante cose, sia grandi che piccole, a cominciare dalle notti insonni. Diletta la pensa diversamente, e chissà che questa conversazione non spinga la Lamborghini a dare alla luce un frugoletto dagli occhi chiari come quelli della madre. Su Afrojack Elettra Lamborghini ha detto, in modo colorito, che prima di lui non ha avuto molti uomini ("Io ne ho visti davvero pochi di pise…") perché l'ha conosciuto a 24 anni e sposato a 26. Il matrimonio era un'idea che le piaceva, e se non ha mai contemplato, prima del 2020, l'ipotesi di andare all’altare, è perché gli uomini frequentati prima del disc jockey e produttore discografico olandese non meritavano certamente la sua mano.

La Lamborghini si fida del consorte, nonostante sia molto famoso. Quando lo ha conosciuto, ha capito immediatamente che aveva qualcosa di speciale, e proprio per questo ha preferito non bruciare le tappe:

Gli ho fatto capire che non ci doveva provare subito perché volevo aspettare che le cose venissero da sole, fare bene tutto perché io sono una persona tradizionale.