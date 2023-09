Elettra Lamborghini e quella frase spiazzante sul Marito: ''Come padre e figlia''

Gossip TV

Elettra Lamborghini si racconta in una lunga intervista, parlando con amore del rapporto con il marito AfroJack.

Festeggeranno 3 anni di matrimonio il prossimo 26 settembre e sono più innamorati che mai, anche se certamente non sono la classica coppia dello showbitz. Elettra Lamborghini racconta la sua storia d’amore con AfroJack, scegliendo parole decisamente particolari per farlo.

Elettra Lamborghini, perché si è innamorata di AfroJack

Dopo un’estate carica di successi con il suo tour europeo Elettraton, Elettra Lamborghini è pronta a concedersi un po’ di relax insieme all’adorato marito AfroJack, con il quale festeggerà tra pochi giorni - con precisione il 26 settembre 2023 - tre anni di matrimonio. Nick van de Wall vero nome del marito della Lamborghini ha fatto breccia nel cuore dell’ereditiera, che racconta come trascorrerà questa bellissima ricorrenza insieme, sempre in controtendenza rispetto alle coppie dello showbitz.

“Incredibile, il tempo passa veloce, sembra ieri. Festeggiamo in Svizzera, in un centro detox, sì fa ridere. Niente telefonini. Si mangia poco e niente. Le coppie che riescono a non litigare significa che sono davvero molto affiatate”, ha ammesso Elettra in un’intervista concessa a Corriere della Sera.

Dopo aver ammesso di non essere gelosa di Nick, nonostante spesso sia via per lavoro dato che è uno dei deejay più richiesti del momento, Elettra ha raccontato perché si è innamorata a prima vista del musicista. “È buonissimo, paziente, ci siamo incastonati perfettamente. Tranquillo. Non mi piace uscire la sera, sono stanca, molto zen, non festaiola, vado a letto presto. Con lui posso essere me stessa, il nostro è un amore come tra padre e figlia, non platonico, ma incondizionato, gli voglio bene a prescindere”, ha dichiarato Lamborghini, spendendo poi parole sentite per l’adorata cavalla Lolita, che è venuta a mancare recentemente spezzandole il cuore.

Recentemente, Elettra si è presa una pausa dopo un'estate davvero molto stancante ma piena di soddisfazioni con le sue hit più amate di sempre e tantissimi nuovi progetti. Oltre ad essere nuovo volto di Italia's Got Talent, in onda in streaming su Disney +, la cantante ha lanciato una nuova linea insieme ad Acquolina, per portare il suo profumo dolce e spicy tra i fan più accaniti.