Elena Santarelli denuncia l'hater che augura il cancro al figlio Giacomo

La showgirl, stanca ed arrabbiata, ha deciso di parlare di quest'utente che da un paio d'anni la tormenta.

La Santarelli non ne può più di leggere i commenti spietati di quest'utente, e così ha deciso di rompere il silenzio. Alcune celebreties sono intervenute per prendere le sue parti, come la Caracciolo e la Marcuzzi.

Elena Santarelli contro l'hater: "Ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei"

Elena Santarelli, in questi anni, ha spesso parlato della malattia che ha colpito il figlio, Giacomo, il quale non è altro che un bambino. Il piccolo Corradi, nato dall'amore tra mamma Elena e papà Bernardo, ha dovuto ben presto scoprire quanto la vita, alle volte, può essere dura; lui, però, si è battuto coraggiosamente, e alla fine è riuscito ad avere la meglio sul tumore al cervello.

Negli ultimi due anni, la showgirl si è ritrovata a fare i conti anche con un altro problema, di certo meno grave, ma che l'ha comunque fatta soffrire. C'è un'utente - donna, stando a quanto sostiene la Santarelli - che non fa che scriverle messaggi carichi d'odio, indirizzati proprio al figlio. Per citarne uno: "Goditi questi momenti… sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso". Stanca ed arrabbiata, la donna ha deciso di rompere il silenzio e denunciare attraverso un post sul suo profilo Instagram:

Segnalatela in massa: giuliamancin2021. Cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. @Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto, e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!

Ovviamente, il popolo del web - compresi numerosi volti noti - è insorto a sostegno della Santarelli e di Giacomo. L'ex velina Costanza Caracciolo, ad esempio, ha commentato: "Gente marcia dentro. Instagram non può dare la possibilità a queste mer** di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo... Instagram deve chiedere un documento punto"; la conduttrice Alessia Marcuzzi ha scritto soltanto: "Che schifo Ele"; l'attrice Michela Quattrociocche, invece, ha messo nero su bianco: "Ho i brividi. Non posso credere esistano esseri così spregevoli".