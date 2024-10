El Turco con Can Yaman tiene col fiato sospeso: ecco le nuove immagini del Cast ufficiale!

Gossip TV

Can Yaman è Balaban Agha ne El Turco, e con lui ci saranno attori internazionali come rivelano le nuove immagini pubblicati dalla pagina Instagram ufficiale della serie tv, in arrivo a febbraio 2025.

La messa in onda de El Turco è sempre più vicina e le fan di Can Yaman non stanno nella pelle. Il divo turco si prepara a presentare la serie tv con un tour mondiale, parlando del suo personaggio ovvero lo storico condottiero Balaban Agha, ma con lui ci sono anche attori internazionali altrettanto affascinanti, presentati poche ore fa sulla pagina ufficiale Instagram della serie tv storica che promette di catalizzare totalmente l’attenzione del pubblico. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

La serie tv El Turco pronta al grande debutto

Lunghi mesi di riprese, un budget consistente e un cast internazionale sono le premesse positive de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman come protagonista nei panni di Balaban Agha. Il divo turco più sexy di sempre presta il volto al condottiero ottomano che divenne leggenda in Moena, dove trovò accoglienza durante il secondo assedio di Vienna, diventando paladino della gente del luogo contro i soprusi e trovandosi a soppesare tutte le sue precedenti credenze a favore della giustizia universale. Senza dubbio un ruolo di spicco per Yaman che, oltre a doversi mettere in perfetta forma e prendere lezioni di combattimento ed equitazione, ha dovuto lavorare duramente anche sullo spessore morale da conferire al suo personaggio.

El Turco è stata annunciata per febbraio 2025 e, mentre manca ancora l’informazione cruciale ovvero dove potremmo vedere le puntate, Yaman si appresta a presentare il prodotto televisivo al MipCom di Cannes 2024, per poi partire per un tour mondiale nel quale toccherà vari continenti per parlare di Balaban e cercare di conquistare proprio tutti. Un compito che, a nostro avviso, sarà piuttosto un piacere per Can dato che gode già dell’appoggio di un numero impressionante di sostenitrici in tutto il mondo. Nel frattempo, nelle ultime ore, sulla pagina Instagram ufficiale de El Turco sono apparse le prime foto ufficiali di altri membri del cast, che ne delineano le caratteristiche. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman, El Turco e il resto del cast internazionale

Can Yaman è pronto a presentare al mondo El Turco, un progetto nel quale si è impegnato molto e nel quale crede molto, che finalmente vedrà la luce nel febbraio 2025. Grande attesa per la messa in onda della serie tv storica, e nelle ultime ore l’entusiasmo del pubblico è aumentato dal momento che sulla pagina ufficiale Instagram della serie tv sono apparse nuove foto. In una delle immagini pubblicata vediamo Greta Ferro, attrice italiana nota per la sua interpretazione nella serie tv Amazon Prime Video Made in Italy, nei panni di Gloria. Il suo personaggio sarà fondamentale per la presa di coscienza di Balaban Agha ma anche uno straordinario esempio di forza, e sembra che l’attrice abbia legato molto con Can sul set, dunque si prospetta un’ottima chimica sul piccolo schermo. Fiero e minaccioso, invece, l’attore Will Kemp presta il volto a Marco, condottiero senza scrupoli che si presenza come “drago cresciuto dalla rabbia e dall’odio”. Insomma la caratterizzazione dei protagonisti principali non lascia dubbi sul fatto che El Turco sarà molto coinvolgente per gli spettatori. Ora manca solo da scoprire come e dove potremmo vederlo in Italia, notizia che dovrebbe arrivare tra poche settimane.