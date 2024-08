Drusilla Gucci commenta il flirt tra l'ex Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Gossip TV

A Fanpage, Francesco Chiofalo e l'ex tronista Manuela Carriero hanno confermato di avere un flirt di cui si vociferava da giorni. Drusilla Gucci: "Il genere umano non manca mai di farmi ridere"

A Fanpage, Francesco Chiofalo e l'ex tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero, hanno confermato di avere un flirt di cui si vociferava da giorni. I due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi e, intervistati dal portale, hanno dichiarato che dopo essere stati per diverso tempo amici, oggi si stanno conoscendo meglio e hanno iniziato una frequentazione vera e propria.

Drusilla Gucci ironica sul flirt tra Chiofalo e Manuela Carriero: "Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo"

Tuttavia entrambi, hanno voluto smentire che possa c'entrare la Carriero nella fine della relazione tra Chiofalo e Drusilla Gucci, annunciata qualche settimana fa.

"Fra me e Francesco non c’è mai stato niente mentre stava con Drusilla. Io non mi sono assolutamente intromessa in questa relazione. Tra di loro le cose non andavano bene da tempo. Lui mi ha portato sempre il massimo rispetto. Solo negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra noi" ha dichiarato Manuela Carriero e alla sue parole ha fatto seguito Chiofalo nel ribadire che solo di recente il loro rapporto è diventato più intimo.

A chi non ha creduto alle sue parole, l'ex tronista, su Instagram, ha voluto ulteriormente precisare:

"Sono single da maggio 2023. Sono libera di frequentare chi mi pare e piace. Ci tengo a sottolineare una cosa. Non sono io la causa della rottura di nessuno. Siete pregati di non insinuare cose che esistono solo nelle vostre menti. Grazie."

Drusilla Gucci, tuttavia, ha voluto dire la sua sulla storia nata tra il suo ex fidanzato e la Carriero affermando che a quest'ultima Francesco non è mai piaciuto:

"Sono totalmente in pace con le mie decisioni. Ma il genere umano non manca mai di farmi ridere. E scrivo questo pensiero per condividere con voi la risata. Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi però magicamente appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale. Avete presente la categoria? Come la definireste? Ma fa troppo ridere questa cosa."