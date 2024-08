Gossip TV

Temptation Island, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo vicini: "Drusilla Gucci non è stata tradita"

Flirt in corso tra i due ex volti di Temptation Island, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo, che ci hanno tenuto a sottolineare di non aver mancato di rispetto all'ex di lui, Drusilla Gucci.