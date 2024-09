Domenica In, Mara Venier promette: "Ultima edizione, sono stata troppo lontana dalla mia famiglia"

Gossip TV

Mara Venier, conduttrice storica di Domenica In, ha rivelato che questa edizione del programma della domenica pomeriggio sarà per lei l'ultima. Mara ha, infatti, ammesso di voler trascorrere più tempo con i suoi cari.

Da domenica 15 settembre 2024, su Rai1, tornerà la nuova edizione di Domenica In e, ancora una volta, al timone del programma del pomeriggio domenicale ci sarà Mara Venier. Tuttavia, stando alle parole della conduttrice durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 13 settembre, Mara Venier avrebbe deciso che questa sarà l'ultima stagione per lei.

Domenica In, Mara Venier decisa: "Sarà la mia ultima stagione"

Durante la conferenza stampa per la presentazione della stagione 2024/2025 di Domenica In, Mara Venier ha rivelato che per lei questa sedicesima edizione sarà anche l'ultima. Amatissima dal pubblico di Rai1, Mara Venier ha condotto il programma per la prima volta nel 1993, per poi diventarne il volto fisso da sette anni a questa parte. E, nonostante già in passato abbia comunicato che era decisa a ritirarsi, questa volta la conduttrice è parsa pi convinta che mai.

Mara Venier sarà anche al timone di un nuovo format, Le stagioni dell'amore, che ha già fatto discutere per la somiglianza con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e in conferenza stampa ha ammesso di volersi ritirare dal mondo della tv, per dedicarsi alla sua famiglia, ma anche ad altri progetti.

La conduttrice ha ricordato quando, lo scorso anno, affermò che quella del 2023/2024 sarebbe stata l'ultima stagione di Domenica In da lei condotta: "Lo pensavo veramente" ha ammesso "riesco a vedermi solo a Domenica In, ma sto cercando di allontanarmente. Perciò, quando dico che è l'ultimo anno, è davvero l'ultimo".

Mara Venier pronta all'addio a Domenica In: "Mi ha dato tanto, ma non ho visto crescere da lontano i miei cari"

Mara Venier ha ammesso di essere aperta a nuove esperienze lavorative, anche nel mondo del cinema e ha citato il regista Ferzan Ozpetek, che l'ha incoraggiata a tornare nel mondo della recitazione. Non poteva mancare una menzione a Luca Giurato, scomparso pochi giorni fa, e sul quale Mara Venier ha dichiarato:

"Non possiamo cominciare senza ricordare Luca Giurato. La prima conferenza la feci qui con lui nel 1994 quando tutto cominciò, quando mi scelse per il programma, e se sono ancora qui oggi lo devo a lui. La sedicesima edizione sta per iniziare e non posso andare avanti senza ricordare il giorno in cui, grazie a lui, tutto è iniziato"

Sulla sua lunga permanenza a Domenica In, Mara Venier ha rivelato che sarà per sempre grata al programma, perché le ha permesso di essere vicina ai telespettatori e l'ha resa cara a loro, tanto che ha sempre sentito di essere per loro più una "vicina di casa che una della tv". Eppure, ammette, condurre Domenica In le ha anche impedito di godersi appieno la sua famiglia:

"È cambiata la mia vita, sono cambiati i miei amori, figli e nipoti sono cresciuti. Mi ha tolto lo stare con le persone che amo, facendomi perdere un amore, ho fatto degli errori, ma alla fine posso dire che siamo pari."