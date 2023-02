Domenica In e Verissimo: l'omaggio e il ricordo a Maurizio Costanzo

Gossip TV

I due contenitori della domenica di Rai 1 e Canale 5, dedicheranno la loro programmazione alla memoria di Maurizio Costanzo.

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, Domenica In e Verissimo, i due contenitori domenicali di Rai 1 e Canale 5, dedicheranno la loro programmazione alla memoria di Maurizio Costanzo, scomparso nella mattinata di venerdì 24 febbraio scorso.

Domenica In e Verissimo: puntute speciali dedicate a Maurizio Costanzo

"Il ricordo del grande Maurizio Costanzo", così Rai 1 e Mara Venier celebreranno il giornalista con una puntata la cui prima parte sarà interamente dedicata al conduttore che ha reso grande la televisione italiana. In studio e in collegamento, ci saranno tanti amici colleghi tra cui Bruno Vespa, Fabio Fazio, Carlo Conti, Vittorio Sgarbi e Claudio Lippi, Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez. La cantante Elodie si esibirà prima in un toccante omaggio a Costanzo cantando la canzone “Se Telefonando”, scritta proprio da Maurizio Costanzo nel 1966 e portata al successo da Mina. L’attrice Chiara Francini sarà al centro di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a ricordare i suoi incontri con Maurizio Costanzo al programma “S’è fatta notte”.

Su Canale 5, a partire dalle 16.30, andrà in onda “Verissimo presenta Ciao Maurizio”, una puntata speciale del talk show condotto da Silvia Toffanin per ricordare Maurizio Costanzo. Moltissimi gli ospiti chiamati in studio per condividere, attraverso immagini, testimonianze inedite e racconti di vita privata, la storia di una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D'Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria. Inoltre, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato dalla Toffanin, racconterà del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo. Durante la trasmissione anche tanti altri ricordi da parte di amici e colleghi, tra cui quelli di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa. Infine, verrà riproposta l’ultima intervista televisiva di Costanzo che aveva rilasciato proprio a Verissimo lo scorso 8 gennaio 2023.