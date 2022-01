DOC - Nelle tue mani 2, Luca Argentero finisce le riprese della Fiction: "Ci ha reso persone migliori"

Gossip TV

Luca Argentero che interpreta Andrea Fanti in DOC - Nelle tue mani condivide una foto e un pensiero per la fine delle riprese della seconda stagione della fiction.

Sta per iniziare la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie di Rai1 che poco più di un anno fa ha tenuto incollati gli spettatori alla TV. La storia raccontava dell'autorevole medico Andrea Fanti che perdeva la memoria non ricordando più i suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. Si ritrovava così ad essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Precipitaro in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei, l'uomo ha trovato nel suo lavoro l'unico luogo in cui si sentisse veramente a casa. Luca Argentero è, come ben sappiamo, il protagonista della serie che dal 13 gennaio torna su Rai1 per la seconda stagione.

Per otto serate pari a sedici episodi, l'attore insieme ai colleghi Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi appassioneranno il pubblico di casa con nuove vicende private e professionali “In qualche modo ognuno di noi è cambiato dall’inizio di questa pandemia e quello che proviamo a fare con la fiction è raccontare come questa cosa ha avuto un impatto sulle nostre vite. Per i medici è stato tutto più difficile” dice Argentero al settimanale Sette spiegando che i nuovi episodi racconteranno anche l'esperienza della pandemia dal punto di vista dei medici.

Luca Argentero: "DOC - Nelle tue mani ci ha reso persone migliori"

La seconda stagione inizia il 13 gennaio, come detto, ma le riprese del sedicesimo e ultimo episodio si sono concluse soltanto pochi giorni fa. Luca Argentero ha condiviso su instagram una foto e un pensiero sui lunghi mesi di lavoro svolto sul set. L'attore ha scritto queste parole:

Quella è la porta del mio camerino.

L’abbiamo chiusa ieri per l’ultima volta dopo 130 giorni di riprese. Una maratona. Anche questa volta abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia, ma questo ce lo direte voi fra 7 giorni... Forse quest’avventura ci ha addirittura reso delle persone migliori…di certo ci ha cambiato…

La nostra storia sta arrivando…