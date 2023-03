Diletta Leotta, le foto mostrano un pancino sospetto: la conduttrice è in dolce attesa?

Gossip TV

Diletta Leotta e Loris Karius si sono concessi un romantico weekend di relax e nelle foto pubblicate, la conduttrice ha mostrato un pancino sospetto. Che sia in dolce attesa?

La conduttrice di DAZN Diletta Leotta e il suo fidanzato, il calciatore del New Castle, Loris Karius diventeranno presto genitori? Si fanno sempre più insistenti le voci di una gravidanza della conduttrice, dopo i rumors di Sanremo.

Diletta Leotta diventerà mamma? La foto mostra un pancino sospetto

Il magazine Chi di Alfonso Signorini l'ha paparazzata insieme al compagno, Lori Karius, mentre si godono un romantico weekend. Nelle foto incriminate, la conduttrice indossa un abito che sembra sottolineare un rigonfiamento sospetto proprio ad altezza addome e che lascia poco spazio ai dubbi. La foto è stata scattata dai paparazzi che li hanno beccati mentre ritornavano a casa e si può notare la lieve rotondità dell'addomre.

La conduttrice Diletta Leotta e Karius stanno insieme da qualche mese: si sono conosciuti grazie alla comune passione/lavoro per il calcio e già a ottobre erano stati beccati insieme a Milano. Poi da lì viaggi e weekend negli Usa, sulla neve e durante le vacanze di Natale anche un soggiorno in Sicilia, terra d'origine della conduttrice, per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Nonostante il calciatore continui a risiedere in Inghilterra, dove gioca nel New Castle, ogni volta che può si incontra con la fidanzata e i due trascorrono un romantico weekend insieme. Che preso diventeranno anche genitori? Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato alcuna dichiarazione.