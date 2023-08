Diletta Leotta, i primi momenti da neo mamma con la piccola Aria

Gossip TV

Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria poco meno di una settimana fa: ecco i primi momenti vissuti insieme dalla conduttrice di DAZN e dalla sua bambina.

La vita di Diletta Leotta è cambiata radicalmente nel giro di un solo anno: a ottobre è iniziata la sua relazione con il calciatore Loris Karius e la coppia ha avuto la prima figlia, la piccola Aria, la scorsa settimana, consolidando il loro rapporto. Ecco come sta vivendo i primi momenti da neomamma la giornalista di DAZN.

Diletta Leotta, ecco i primi momenti da neo mamma

La conduttrice Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta la settimana scorsa, accogliendo, insieme al compagno Loris Karius, la loro bambina, Aria. La nascita della piccola è avvenuta il giorno del compleanno della conduttrice di DAZN, rendendo così ancora più speciale questo giorno: Leotta ha raccontato ai followers, sui social, sia le tappe più importanti della sua gravidanza, ma anche i primi momenti da neo mamma.

La conduttrice è stata anche l'ideatrice e protagonista di Mamme dilettanti, un podcast in cui ha intervistato alcune donne e madri del mondo dello spettacolo, le quali le hanno raccontato la loro personale esperienza con la maternità, offrendole preziosi consigli. Tra i momenti più divertenti c'è stata sicruamente l'intervista a Michelle Hunziker, la quale aveva scherzosamente promesso alla futura neo mamma di farle compagnia in sala parto. Diletta Leotta non ha voluto nascondere nulla ai suoi fan e così ha deciso di condividere la sua gioia, raccontando attraverso stories e video come si sta adattando alla sua nuova vita e ai ritmi di Aria.

Sui social ha riscosso successo anche il primo incontro tra la neonata e il cagnolino Lillo, il fedele compagno domestico di Leotta: Karius ha scattato la foto che mostra il cagnolino, in braccio alla padrona, guardare incuriosito la culla dove dorme la piccola. Altre stories, condivise in questi giorni, hanno mostrato la sveglia all'alba della conduttrice, pronta a occuparsi della piccola Aria. Momenti di vita quotidiana, che raccontano la grande gioia di Diletta Leotta e del compagno Loris Karius. La coppia a ottobre festeggerà un anno insieme e sembra che, contrariamente a quanto molti pensano, la loro storia proceda a gonfie vele: dopo diversi weekend insieme, i due sono usciti allo scoperto verso Natale, ufficializzando la loro storia con le presentazioni in famiglia e rivelando, poi, a marzo, che sarebbero diventati genitori. Che il prossimo passo sia il matrimonio? Non ci resta che attendere per scoprirlo!