Diletta Leotta e Loris Karius genitori: è nata la piccola Aria

Diletta Leotta e Loris Kariu, nel giorno del 32esimo compleanno della giornalista, sono diventati genitori di una splendida bambina.

Diletta Leotta ha dato alla luce la sua primogenita proprio nel giorno del suo 32esimo compleanno. Una coincidenza dolcissima che non avrebbe potuto rendere più felice la bella giornalista di DAZN, coccolata dal compagno Loris Karius che è innamoratissimo delle due donne della sua vita. Ecco il nome scelto per la bambina.

Diletta Leotta diventa mamma nel giorno del suo Compleanno

Quando Diletta Leotta ha annunciato al mondo di essere in attesa della sua primogenita, tutti sono rimasti perplessi dalle tempistiche con le quali la giornalista di DAZN si è innamorata e ha messo su famiglia del calciatore tedesco Loris Karius. La coppia, tuttavia, ha messo a tacere le malelingue giorno dopo giorno, dimostrandosi più solida che mai. Il calciatore del Newcastle si è dimostrato un uomo premuroso e attento, al settimo cielo alla notizia di star per diventare padre di una bambina.

Su Instagram, Diletta ha fatto dediche d’amore a Loris, per poi gettarsi a capofitto nel nuovo progetto che ha tenuto banco per mesi, ovvero il suo Podcast “Mamma Dilettante”, dove sono intervenuti tanti volti noti dello showbitz per parlare di maternità, gravidanza e figli. Leotta si è preparata al meglio per il grande evento, avvenuto proprio nel giorno del suo 32esimo compleanno ovvero il 16 agosto 2023. Un regalo meraviglioso quello ricevuto da Diletta e dal compagno Loris che, attento a celebrare la neo-mamma, ha portato in ospedale una golosa torta per permettere alla sua dolce metà di spegnere le candeline.

“Oggi rinasco con te, benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, ha scritto Leotta su Instagram, postando alcuni scatti dolcissimi dopo il parto. Tantissimi i commenti da parte di Vip e amici che si sono congratulati con la coppia, come quello di Elodie - che a Diletta deve il marito di averle fatto conoscere Andrea Iannone - ma anche Luca Argentero, Chiara Ferragni e Giulia Salemi, tutti emozionati per il lieto evento. Diletta e Loris hanno scelto di chiamare la figlia Aria, al momento non hanno ancora spiegato il motivo ma certamente, appena si sarà ripresa dal parto, la giornalista condividerà qualche informazione in più con i suoi amati fan.