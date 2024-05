Diletta Leotta e Loris Karius, nuovi spoiler sulle Nozze: ci sarà un elicottero!

Gossip TV

Diletta Leotta e Loris Karius pronti a convolare a nozze il prossimo 22 giugno in Sicilia. Gli sposi festeggiano le pubblicazioni ufficiali, e spunta il gossip sulla presenza di un elicottero.

Manca sempre meno alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia, più innamorata che mai, sta ultimando le ultime rifiniture per il loro giorno più bello, che verrà celebrato in Sicilia terra natale della giornalista sportiva. Il matrimonio è ora ufficiale con le pubblicazioni di nozze e spunta un piccolo spoiler sulla presenza di un elicottero per gli sposi novelli.

Pubblicazioni di nozze per Diletta Leotta e Loris Karius

Dopo aver vissuto un vero e proprio romantico colpo di fulmine, Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di mettere su famiglia e la bella giornalista siciliana ha dato alla luce la piccola Aria, nata proprio nel giorno del suo 32esimo compleanno. Pochi mesi prima, l’affascinante calciatore del New Castle ha chiesto a Diletta di sposarlo con una proposta dolcissima e lei ha detto sì, scegliendo tuttavia di rivelare il tutto sui social solamente qualche mese dopo la nascita della loro primogenita.

Il prossimo 22 giugno, Diletta e Loris si sposeranno con una ricca cerimonia in Sicilia, per la precisione sembra che la location scelta sia il lussuoso resort Therasia Resort, una struttura a cinque stelle che si trova sull’isola di Vulcano. E proprio pochi giorni fa a Milano, dove Leotta risiede in un attico lussuoso a City Life, la coppia ha potuto festeggiare le pubblicazioni di nozze rendendo il tutto ancora più ufficiale e più vicino. Leotta, nel frattempo, segue le ultime battute della stagione calcistica italiana da bordo campo come inviata di DAZN, avendo ripreso quasi immediatamente il suo lavoro dopo il parto, ammettendo di tenere molto alla sua carriera e di non volerci rinunciare, conciliando vita da mamma e vita da giornalista.

Un nuovo piccolo gossip sulle nozze di Diletta e Loris sta facendo discutere, ovvero il fatto che i due sposi arriveranno presso la location in elicottero, per poter fare un servizio fotografico meraviglioso con vista faraglioni al tramonto. Sembra che i promessi sposi abbiano recentemente fatto un sopralluogo sul posto per scegliere dove scattare insieme al loro fotografo e si siano innamorati di un angolo di paradiso dell’isola.