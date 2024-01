Diletta Leotta e Loris Karius presto sposi: l'annuncio delle nozze in uno scatto sui social

Gossip TV

Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno presto a nozze! Ecco l'annuncio ufficiale delle nozze!

Diletta Leotta e Loris Karius saranno presto marito e moglie: sui social, l'inviata di DAZN e il calciatore del New Castle hanno annunciato che convoleranno a nozze, con un romantico post pubblicato su Ig.

Diletta Leotta e Loris Karius presto sposi: il romantico annuncio dato sui social!

La giornalista sportiva e il portiere inglese si sono conosciuti nell'autunno del 2022, iniziando subito una relazione: dopo viaggi, weekend insieme e le presentazioni ufficiali in famiglia durante le feste di Natale dello scorso anno, la coppia, a marzo, aveva svelato di aspettare un bambino. A luglio, nel giorno del compleanno di Diletta Leotta, è nata la primogenita Aria e, alla gioia dell'essere diventati genitori, si aggiunge quella di poter convolare presto a nozze.

Con un romantico post sul suo profilo Ig, Diletta Leotta ha svelato che Loris Karius le aveva chiesto di sposarlo già quando era ancora in attesa della loro bambina, ma che hanno entrambi preferito aspettare, prima di annunciare le nozze, per potersi godere al meglio la gioia della nascita di Aria. A Verissimo, dove è stata ospite in autunno, Leotta aveva ammesso che il matrimonio era nei loro piani, ma che volevano prima godersi la loro piccola:

"Anche quello è nei miei sogni, ma ora che è arrivata Aria, ha riempito tutto di una luce nuova e siamo molto focalizzati su di lei. E stiamo imparando a fare i genitori, perciò, ci sarà tempo per pensare al matrimonio. Per ora, voglio focalizzarmi su di lei"

Ora, a distanza di mesi, Diletta Leotta ha deciso di condividere con i fan la gioia che presto lei e Loris Karius saranno marito e moglie:

"Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando"