Diletta Leotta e Loris Karius, la fuga d'amore alle Maldive

Sono volati alle Maldive e si stanno godendo la prima vacanza di coppia, Diletta Leotta e Loris Karius. Paparazzati da Chi, i due sembrano sempre più innamorati e felici. Vediamo insieme cosa è successo.

Sono una delle coppie più paparazzate del momento: Diletta Leotta e Loris Karius. Continua la loro fuga d'amore alle Maldive, dove la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti intimi dal settimanale Chi.

Diletta Leotta e Loris Karius pazzi d'amore l'uno per l'altra alle Maldive

La coppia è alle Maldive, dove si sta godendo la prima vacanza ufficiale, sebbene ancora non ci siano foto insieme sui profili social dei due interessati. Ma il settimanale Chi li ha fotografati e dai baci e carezze che si sono scambiati Diletta Leotta e Loris Karius non c'è dubbio che siano follemente innamorati l'uno dell'altra.

La loro storia sembrava un semplice flirt, iniziata ai primi di novembre, quando Loris Karius fu paparazzato nei pressi del palazzo di Milano dove vive la conduttrice di DAZN. Diletta Leotta aveva lasciato da poco Giacomo Cavalli, con cui aveva intrecciato una storia estiva, durata, però, un battito di ciglia.

I due si erano conosciuti in occasione di una partita del New Castle, la squadra in cui Karius gioca come portiere e da allora sembra che le cose vadano a gonfie vele. Non resta che aspettare la prima foto ufficiale della coppia, per ora, ci accontentiamo di quelle scattate da Chi.