Diletta Leotta e Loris Karius già in crisi? Fabrizio Corona lancia il gossip inaspettato

Gossip TV

Diletta Leotta e Loris Karius sono in crisi a pochi mesi dalle nozze? Fabrizio Corona è certo che la coppia durerà pochissimi mesi insieme e lancia un gossip inaspettato.

È già crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius? La coppia si è sposata a fine giugno con una cerimonia romantica e opulenta sull’Isola di Vulcano, alla presenza di famiglia e invitati Vip, ma sembra che ora tra la giornalista di DAZN e il calciatore ci sia maretta. A commentare la vicenda anche Fabrizio Corona, che lancia una profezia sulla coppia.

Diletta Leotta, Loris Karius e l’assurdo gossip su Michelle Hunziker

È stato un vero e proprio colpo di fulmine tra Diletta Leotta e Loris Karius che, dopo essersi innamorati perdutamente, hanno messo su famiglia con l’arrivo della primogenita Aria per poi convolare a nozze lo scorso giugno sull’Isola di Vulcano. La coppia ha organizzato una cerimonia romantica e lussuosa, in uno dei resort più belli del luogo, alla presenza delle rispettive famiglie e di tanti amici Vip come Elisabetta Canalis, Elodie e Michelle Hunziker.

E proprio alla presentatrice svizzera è legato un gossip, assurdo, secondo il quale Karius avrebbe fatto infuriare sua moglie mostrandosi sin troppo interessato a Michelle. A lanciarlo è stato il settimanale Gente che parla di sguardi languidi tra il calciatore e Hunziker, interrotti dall’arrivo dei paparazzi che hanno messo in allarme Karius. Un gossip che non ha alcun fondamento, almeno per il momento, ma che ha aperto la strada a quello che parla di una crisi di coppia tra Diletta e Loris. A parlarne è anche Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia, che ha lanciato una profezia sulla coppia e sulla fine precoce del loro matrimonio. Ecco i dettagli.

Diletta Leotta e Loris Karius vicini alla rottura?Parla Corona

L’ex re dei paparazzi ama cavalcare l’onda del gossip e lo fa con la sua inconfondibile verve, lanciando profezie su alcuni dei personaggi più in vista del momento. Non è la prima volta che Fabrizio Corona parla del matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius, con la prospettiva di una imminente separazione entro il 2026. Ora, Corona torna a parlare della giornalista di DAZN e del calciatore, dal momento che si vocifera che i due novelli sposi siano già in crisi a causa di alcune discussioni che l’avrebbero posti davanti a importanti scelte di vita e di coppia.

“Cambio delle profezia. Diletta Leotta e Karius si lasceranno entro il 30 giugno 2025. Lo vedremo e mi direte che avevo ragione. Diletta Leotta fotografato con un campione americano, uno famoso”.

Questa la nuova profezia sulla presentatrice de La Talpa, che approderà prima su Mediaset Infinity, e sul calciatore che ancora non ha deciso in qualche squadra militare il prossimo anno per poter avvicinarsi alla sua famiglia. Corona sa qualcosa in più su quanto sta accadendo tra Diletta e Karius, o si tratta semplicemente di una supposizione? La sua sicurezza fa pensare che l’ex re dei paparazzi sappia più di quanto vuole svelare.