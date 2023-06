Diletta Leotta e l'ironia sui rapporti intimi con Louis Karius in gravidanza: "Dipende dalle dimensioni!"

Gossip TV

La conduttrice, giunta al sesto mese di gravidanza, ha parlato della sua vita intima accanto al calciatore Loris Karius.

Diletta Leotta, giunta al sesto mese di gravidanza ha parlato della vita intima accanto al calciatore Loris Karius. Durante la trasmissione "105 take away" condotta insieme all'amico Daniele Battaglia, quest'ultimo ha incalzato la conduttrice sportiva con una domanda piuttosto intima domandandole come proseguisse la sua vita sessuale con il calciatore tedesco, Loris Karius.

"Dipende dalle dimensioni…" ha risposto ironicamente Diletta, aggiungendo, "Ovviamente della pancia!"

La conduttrice ha poi voluto precisare:

"Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un'altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata".

Parlando di Loris, con cui è legata dallo scorso autunno, la Leotta ha dichiarato:

"Immagino che sarà un papà dolcissimo .Già me lo vedo con la figlia femmina, poi lui è di una bellezza da togliere il fiato, un figo pazzesco, avrà un riferimento talmente alto... poverina"

La figlia nascerà ad agosto e poi la coppia potrebbe convolare a nozze: "Penso al matrimonio ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista"