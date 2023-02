Diletta Leotta è in dolce attesa? La foto rivelatrice e le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Secondo un rumor molto insistente, Diletta Leotta sarebbe in dolce attesa: a confermarlo una foto rivelatrice e alcune dichiarazioni di persone intorno a lei. Scopriamo insieme cosa sappiamo.

Si è diffusa insistente una voce che vedrebbe Diletta Leotta, conduttrice di DAZN, in dolce attesa del suo primo figlio. La conduttrice è fidanzata da ottobre con il portiere del New Castle Loris Karius e la coppia potrebbe presto allargare la famiglia.

Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia già da qualche mese: sono usciti allo scoperto, pubblicando foto insieme sui rispettivi social, solo a dicembre, ma la frequentazione va avanti già dall'autunno, dopo che Leotta ha chiuso il flirt estivo con il modello Giacomo Cavalli e Karius ha terminato la sua relazione con un'influencer tedesca.

La coppia ha anche già svolto le presentazioni ufficiali in famiglia: durante un romantico weekend sulle nevi, Diletta Leotta ha conosciuto i genitori del portiere, mentre lui è stato con lei in Sicilia - terra d'orgine della conduttrice - dove ha vissuto qualche giorno durante le feste di Natale con la famiglia di Letotta. Non si parla ancora di convivenza, dato che Karius è impegnato in Gran Bretagna per la Champion, ma sembra che la coppia potrebbe presto accogliere un nuovo membro nella loro famiglia.

I diversi sospetti di una gravidanza erano sorti in seguito a una foto rivelatrice, in cui Diletta Leotta appariva di profilo e con un piccolo rigonfiamento sospetto all'altezza dell'addome. I rumors erano esplosi, ma ora arriverebbe una conferma da The Pipol, noto sito di gossip:

"Diletta Leotta da quando ha iniziato la sua frequentazione a novembre con il portiere del New Castle Loris Karius, non ha mai avuto paura di mostrarsi al pubblico e manifestare anche agli occhi dei fotografi tutto il suo amore. Dopo aver conosciuto le corrispettive famiglie, aver festeggiato l'inizio del nuovo anno insieme in Sicilia e condiviso per mesi la stessa casa, le vacanze e il mare, la coppia può festeggiare una ulteriore splendida notizia, presto diventeranno genitori! La conferma arriva proprio oggi dagli addetti ai lavori che collaborano con Diletta Leotta, la prossima estate, infatti, diventerà mamma per la prima volta."

Se davvero fosse così, allora, non resta che attendere una conferma dei diretti interessati!